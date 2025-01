Turun pormestari pitää Afrikan tähti -pelien pois keräämistä ylimitoitettuna

Turun pormestari Minna Arve (kok.) on kommentoinut Facebook-päivityksessään Afrikan tähti -pelin herättämää keskustelua. Eilen kerrottiin, että Turun päiväkodeista aiotaan poistaa Afrikan tähti -lautapelit.

– Afrikan tähti on 50-luvulla kehitetty peli. Se on aikansa tuote ja sen kuvitus ja teemat heijastavat aikansa maailmankuvaa. Osa kuvituksesta ei vastaa nykypäivän arvoja ja on hyvä käydä keskustelua miten tällaisia asioita käsitellään, kun opetetaan lapsia leikkimään, Arve kirjoittaa.

Arven mukaan pelien kerääminen pois on kuitenkin ylimitoitettua.

– Pidän kuitenkin ylimitoitettuna sitä, että pelejä alettaisiin kerätä yhtäkkiä pois. Ymmärrän apulaispormestari Piia Elon (sd.) näkemyksen mutta mielestäni reagointi oli hätäinen, enkä kannata poliittista ohjeistusta päiväkodeille esimerkiksi yksittäisten pelien suhteen – se ei ole mielestäni oikea tapa toimia.