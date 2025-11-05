Turkin ulkoministeri kertoo Suomessa Ukrainan sotaan liittyvistä toimista

Turkin ulkoministeri Hakan Fidan aikoo ilmoittaa vierailunsa aikana Suomessa 5. marraskuuta Turkin olevan valmis välittämään diplomaattisia toimia rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi Ukrainassa, kertoo Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto TASS viitaten Turkin ministeriön lähteeseen.

Fidan vierailee Helsingissä ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kutsusta.

– Ministeri aikoo ilmaista Turkin valmiuden toimia välittäjänä kansainvälisissä toimissa ja diplomaattisissa prosesseissa, jotta Venäjän ja Ukrainan väliseen konfliktiin saataisiin oikeudenmukainen ja vakaa ratkaisu rauhanomaisin keinoin, lähde sanoi.

Ulkoministerit keskustelevat Suomen ja Turkin kahdenvälisistä suhteista sekä yhteistyöstä eri aloilla. Asialistalla ovat myös Euroopan turvallisuuteen liittyvät ajankohtaiset aiheet sekä Lähi-idän tilanne.

Viime viikolla Istanbulissa pidetyssä TRT World Forumissa puhunut Fidan totesi, että Ankaran diplomaattiset ponnistelut ovat mahdollistaneet useita neuvottelukierroksia Venäjän ja Ukrainan välillä, jotka ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin, kuten vankien vaihtoon.

Fidanin mukaan Turkki on edelleen valmis tarjoamaan alustan Venäjän ja Ukrainan välisille suorille neuvotteluille.

Venäjän ja Ukrainan välillä on aiemmin käyty kolme neuvottelukierrosta Istanbulissa.