Turkin presidentti: Haluamme tekoja, emme sanoja

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksia Ankaran lentokentällä ennen lähtöään puolustusliiton huippukokoukseen Espanjan Madridiin, kertoo TimeTurk.

– Kyse on muustakin kuin odottamisesta, me olemme 70 vuotta olleet Naton jäseniä. Me emme ole sattumanvaraisesti liittyneet Natoon. Meillä oli tapaaminen herra [Joe] Bidenin kanssa tänä aamuna. Hän ilmaisia haluavansa tavata tänä iltana tai huomenna, sanoin, että mahdollista. — Tällä välin keskustelemme taas neljistään Suomen presidentin ja Ruotsin pääministerin kanssa, ja minkä vuoksi? Näemme sitten. En halua pelkkiä sanoja vaan tekoja.

Erdogan ilmaisi olevansa kyllästynyt ”syöttelemään palloa keskikentällä” eli siihen, ettei asia ei etene.

– Tällä hetkellä he vain pilailevat, eilen yksi heidän pääterroristeistaan esiintyi televisiossa haastateltavana, tietoa jakamassa.

Erdogan ilmeisesti viittasi Ruotsin liberaalien valtiopäiväedustajaan Gulan Avciin, joka on Turkista viisivuotiaana Ruotsiin muuttanut kurdipakolainen.

Erdogan myös valitti sekavan poukkoilevasti, että ”terroristit marssivat Tukholman kaduilla” ja ”he ovat poliisin kontrollissa”.

– Tapahtuuko näin ainoastaan Ruotsissa? Samaa tapahtuu Saksassa, Alankomaissa ja Kreikassa. Ja ne jatkuvat yhä voimakkaammin. Toisaalta 5+4 on 9. Amerikkalaiset perustavat tukikohtia Kreikkaan, miksi, ”Venäjää vastaan”. Mitä se tarkoittaa? — Aina vain pelkkiä sanoja.