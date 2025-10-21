Turisteja metanolista varoittavalle listalle uusia maita

Britannian ulkoministeriö on lisännyt kahdeksan maata listalle, joka varoittaa metanolimyrkytyksen riskistä väärennetyissä tai saastuneissa alkoholijuomissa.

Päivitettyihin matkustussuosituksiin sisältyvät Ecuador, Japani, Kenia, Meksiko, Nigeria, Peru, Venäjä ja Uganda. Brittejä on BBC:n mukaan saanut metanolimyrkytyksiä näissä maissa.

Aiemmin varoitus on ollut voimassa Thaimaassa, Laosissa ja Vietnamissa, Kambodžassa, Indonesiassa, Turkissa, Costa Ricassa ja Fidžillä. Kuusi turistia kuoli Laosissa viime vuonna juotuaan alkoholijuomia, jotka sisälsivät metanolia.

Matkailijoita kehotetaan tarkkailemaan mahdollisen metanolimyrkytyksen oireita, kuten sumentunutta näköä ja sekavuutta, jotka voivat johtaa vakavaan sairastumiseen tai kuolemaan.

Jotkin baarit ja katumyyjät ovat sekoittaneet erittäin myrkyllistä metanolia drinkkeihin alentaakseen kustannuksia. Turisteja neuvotaan ostamaan juomia vain laillisilta toimijoilta, välttämään kotitekoista alkoholia ja etukäteen miksattuja drinkkejä sekä välttämään ämpärissä tai juomakannuissa myytävää alkoholia.

Britanniassa on käynnissä kampanja metanoliriskistä. Calum Macdonald, 23, sokeutui Laosissa reppureissaajien suosimassa hostellissa, joka tarjoili vierailleen ilmaisia shotteja. Myöhemmin paljastui, että juomia oli jatkettu metanolilla.

Macdonald on todennut, että suhteellisen yksinkertainen tieto voi säästää ihmisiä paljolta kärsimykseltä.

– Ajattelen, että jos olisin ymmärtänyt riskit, en olisi täällä tänään ilman näköäni, Macdonald sanoi BBC:n mukaan.