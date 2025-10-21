Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Meksiko lisättiin Britannian listalle. Vuosittainen zombiparaati Mexico Cityssä 18. lokakuuta. AFP / LEHTIKUVA / ALFREDO ESTRELLA

Turisteja metanolista varoittavalle listalle uusia maita

  • Julkaistu 21.10.2025 | 16:39
  • Päivitetty 21.10.2025 | 16:39
  • Matkailu
Britannia varoittaa kansalaisiaan saastuneen alkoholin riskistä. Taustalla ovat matkailijoiden kuolemat.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Britannian ulkoministeriö on lisännyt kahdeksan maata listalle, joka varoittaa metanolimyrkytyksen riskistä väärennetyissä tai saastuneissa alkoholijuomissa.

Päivitettyihin matkustussuosituksiin sisältyvät Ecuador, Japani, Kenia, Meksiko, Nigeria, Peru, Venäjä ja Uganda. Brittejä on BBC:n mukaan saanut metanolimyrkytyksiä näissä maissa.

Aiemmin varoitus on ollut voimassa Thaimaassa, Laosissa ja Vietnamissa, Kambodžassa, Indonesiassa, Turkissa, Costa Ricassa ja Fidžillä. Kuusi turistia kuoli Laosissa viime vuonna juotuaan alkoholijuomia, jotka sisälsivät metanolia.

Matkailijoita kehotetaan tarkkailemaan mahdollisen metanolimyrkytyksen oireita, kuten sumentunutta näköä ja sekavuutta, jotka voivat johtaa vakavaan sairastumiseen tai kuolemaan.

Jotkin baarit ja katumyyjät ovat sekoittaneet erittäin myrkyllistä metanolia drinkkeihin alentaakseen kustannuksia. Turisteja neuvotaan ostamaan juomia vain laillisilta toimijoilta, välttämään kotitekoista alkoholia ja etukäteen miksattuja drinkkejä sekä välttämään ämpärissä tai juomakannuissa myytävää alkoholia.

Britanniassa on käynnissä kampanja metanoliriskistä. Calum Macdonald, 23, sokeutui Laosissa reppureissaajien suosimassa hostellissa, joka tarjoili vierailleen ilmaisia shotteja. Myöhemmin paljastui, että juomia oli jatkettu metanolilla.

Macdonald on todennut, että suhteellisen yksinkertainen tieto voi säästää ihmisiä paljolta kärsimykseltä.

– Ajattelen, että jos olisin ymmärtänyt riskit, en olisi täällä tänään ilman näköäni, Macdonald sanoi BBC:n mukaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)