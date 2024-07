Tupakasta kokonaan eroon Suomessa askel askeleelta

Monen eri hallituksen aikana on otettu askeleita tupakkatuotteiden käytön vähentämiseksi. Viime eduskuntakaudella kokoomus oli oppositiossa ja jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vastalauseen Sanna Marinin hallituksen valmistelemaan tupakkalakiin. Silloinen lakiesitys sisälsi mielestämme riittämättömät keinot tupakoinnin kitkemiseksi Suomesta.

Vaadimme tuolloin tiukennuksia bussipysäkeillä ja parvekkeilla tupakointiin sekä tupakoinnin ikärajan nostamiseksi 20 ikävuoteen. Mitä nuorempana nikotiinituotteiden käytön aloittaa, sitä varmemmin siihen jää koukkuun. Myös passiivinen tupakointi on terveydelle haitallista. Ihmisillä on oltava oikeus raittiiseen ilmaan.

Perinteiset savukkeet eivät ole kuitenkaan ainoa nikotiinin lähde. Nikotiinipussit ovat nostaneet suosiotaan viime vuosina, etenkin nuorten keskuudessa. Niiden ajatellaan usein olevan parempi vaihtoehto tupakoinnille, mutta näin ei todellakaan ole. Nikotiinipussien nikotiinipitoisuus on itse asiassa paljon korkeampi kuin yksittäisen savukkeen. Nikotiini on itsessään haitallinen ja riippuvuutta aiheuttava aine, se muun muassa edesauttaa syöpäsolujen kasvua, sydän- ja verisuonisairauksia ja diabetestä.

Erityisen haitallista nikotiini on alle 25-vuotiaille, joiden aivojen kehitys on vielä kesken. Nuorilla on erittäin suuri riski kehittää vaikea nikotiiniriippuvuus ja nikotiinipussit ovat siinä valitettavasti avainasemassa niiden korkean nikotiinipitoisuuden vuoksi.

Petteri Orpon hallitus onkin tuonut eduskuntaan tupakkalain muutoksen, jolla tullaan kieltämään savuttomien nikotiinituotteiden käyttö esi- ja peruskouluissa sekä toisella asteella. Lakimuutoksella myös kielletään sähkösavukkeiden sekä nikotiinipussien hallussapito alaikäisiltä. Tämä on hyvä uudistus!

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tupakkalakiin lisättäisiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä, joka kattaisi nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Tyypillisesti kyse on nuuskankaltaisista tuotteista, jotka eivät sisällä tupakkakasvia mutta jotka sisältävät nikotiinia ja jotka vastaavat käyttötarkoitukseltaan ja ulkoasultaan perinteistä suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa.

Savuttomille nikotiinituotteille säädettäisiin nikotiiniraja ja niistä kiellettäisiin tietyt tuoksut tai maut. Muilta osin savuttomista nikotiinituotteista ehdotetaan säädettäväksi pitkälti vastaavalla tavalla kuin tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteista ja nikotiininesteistä. Tuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin vaadittaisiin terveysvaroitukset ja pakkausten ulkoasu yhdenmukaistettaisiin sekä tuotteiden myyntiä rajoitettaisiin.