Tuotteet kallistuvat edelleen – ”Eikä loppua näille nousuille näy”

Suomen kesäkuun inflaatio eli kuluttajahintojen muutos oli 7,8 prosenttia, kun toukokuussa luku oli 7,0 prosenttia, Tilastokeskus kertoo.

Eniten hinnat ovat nousseet energiatuotteissa, kuten kevyt polttoöljy, polttonesteet ja sähkö, mutta myös elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet rytisten.

– Viime vuoden joulukuusta elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat ovat nousseet 10 prosenttia, kevyen polttoöljyn 76 prosenttia, dieselin ja bensiinin 42 prosenttia ja sähkön 22 prosenttia. Siis vain puolen vuoden aikana, toteaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen tiedotteessa.

Elintarvikkeissa suurimpia nousuja tällä puolen vuoden jaksolla on nähty esimerkiksi tuoreen kalan kohdalla (46 prosenttia), ja myös jauhojen ja suurimoiden, kahvin sekä kananmunien hinnat ovat nousseet yli 30 prosenttia, Nieminen kertoo.

– Eikä loppua näille nousuille näy. Esimerkiksi Elintarviketeollisuusliitto ry. kertoo toukokuun talouskatsauksessaan elintarviketeollisuuden kulkevan eturintamassa kustannusten nousujen osalta. Erityisesti tuotantopanosten kustannukset ovat nousseet rajusti ja ne lopulta heijastuvat myös kuluttajahintoihin. Muut toimialat seurannevat perässä. Energian hintojen nousu kun koskee kaikkea yritystoimintaa, niin vaikkapa vesi- ja jätehuoltoa kuin majoitus- ja ravintolatoimintaa, Nieminen pohtii.

Hintojen nousu on kuitenkin nyt globaali ongelma, eikä mikään maa näytä pääsevän helpolla. Euroopan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotilaston (6/2022) mukaan inflaatiovauhti on Suomea selkeästi kovempi muun muassa Baltian maissa, Slovakiassa ja Kreikassa, mutta inflaatio on selvästi nousussa myös muissa maissa.

Tilastokeskus ei ennusta inflaation tulevaa kehitystä, mutta OECD:n ennusteen mukaan Suomen inflaatio tulisi olemaan 3,8 prosenttia ensi vuoden eli 2023 lopussa.

– Myös Suomen kauppakumppanien kuten Saksan, Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Viron toteutumia ja ennusteita on hyvä tarkastella, koska tuojamaiden korkea inflaatio heijastunee ainakin jollain viiveellä muun muassa elintarvikkeiden ja juomien, vaatteiden ja jalkineiden sekä kulutustavaroiden kuluttajahintoihin Suomessa, Nieminen sanoo.