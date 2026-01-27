Tuotannon kasvu kiihtyy – yrityksiltä myönteisiä arvioita

Suomalaisten yritysten tuleville kuukausille ovat varovaisen myönteisiä. Asia ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreesta suhdannebarometrista.

Teollisuudessa suhdanteiden ennustetaan elpyvän vähitellen, ja myös palveluissa näkymät ovat nousseet aavistuksen plussalle. Rakentamisen suhdannekuvan arvioidaan pysyvän erittäin heikkona vielä vuoden alkupuoliskolla. Tuotannon kohtalainen kasvu jatkuisi teollisuudessa, ja myös palveluissa myynnin hidas kasvu nopeutuisi vähän. Henkilöstön määrä kasvaisi teollisuudessa, mutta muilla toimialoilla odotukset ovat vaisummat.

– Suhdannebarometrin mukaan elpyminen jäi viime vuoden lopulla hitaaksi. Edellisen tiedustelun astetta myönteisempiin arvioihin ei kaikilta osin päästy. Kuluvan vuoden alkupuolelle suomalaisyritykset ennustavat kuitenkin ilahduttavasti tuotannon kasvun jatkumista ja nopeutumistakin, kuvailee EK:n pääekonomisti, johtaja Penna Urrila tiedotteessa.

Tuotannon kasvuodotuksista huolimatta yritykset eivät vielä odota vahvaa kasvukäännettä. Kannattavuuden laskupaine on vähän hellittänyt, mutta palveluissa ja rakentamisessa kannattavuus alenisi vielä hieman. Vaikka kysynnän vahvistumisesta on jo saatu ensimmäisiä viestejä, silti vielä yli puolet kaikista vastaajista kokee heikon kysynnän rajoittavan toimintaa. Samaan aikaan työvoimapulaa esiintyy lähes kymmenesosalla vastaajista.

– Globaali poliittinen tilanne ja transatlanttisten suhteiden tulevaisuus ovat tällä hetkellä huomattavan epävarmoja, mikä luo riskejä myös talouteen ja heikentää investointiympäristöä. Myönteisiäkin tekijöitä on suomalaisyritysten näkökulmasta: kotimaisen kysynnän virkistymiselle on koko ajan paremmat edellytykset, vihreiden investointien potentiaali on suuri ja kasvu on hiljalleen vauhdittumassa tärkeillä Euroopan vientimarkkinoilla, Urrila lisää.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2026 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä sekä odotuksia lähikuukausille. Tiedusteluun vastasi yhteensä 1 190 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 279 000 henkilöä.