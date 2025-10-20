Tuoreessa kuukausiennusteessa jyllää matalapaine

Uuden kuukausiennusteen perusteella matalapainesää jyllää Suomessa lokakuun loppupuolella. Sää lauhtuu hetkeksi, mutta loka–marraskuun vaihteessa voi olla jälleen koleita päiviä, Foreca kertoo.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF julkaisi 19. lokakuuta kuukausiennusteen, jonka mukaan sää lämpenee hetkeksi koko Suomessa.

Sää on ollut viime päivinä osassa Lappia talven kynnyksellä. Tänään maanantaiaamuna 10 pakkasastetta ylittyi ensimmäisen kerran tänä syksynä, kun Muonion Oustajärvellä ja Inarin Saariselällä lämpötila laski −10,6 asteeseen. Pian kylmyys kuitenkin väistyy aivan pohjoisessa asti.

Lauha etelätuuli puhaltaa tällä viikolla. Laaja matalapaineen alue levittäytyy nyt Keski- ja Pohjois-Eurooppaan. Sen myötä Suomessa vallitsee lauha etelän ja kaakon välinen tuuli, joka riittää nostamaan viikon keskilämpötilan 1–3 astetta ajankohdan keskimääräistä korkeammaksi.

Päivisin lämpötila on pääasiassa 4–10 astetta. Tiistaina Keski- ja Pohjois-Lapissa on pakkasta, mutta loppuviikosta sielläkin nousee 1–6 lämpöasteeseen.

Suurin muutos tapahtuu yölämpötiloissa. Tiistain vastaisena yönä Suomessa on enimmäkseen 0–6 astetta nollan yläpuolella. Lapissa ja Koillismaalla on vielä kylmää, ja varsinkin Keski-Lapissa ja Enontekiöllä voi laskea vielä paikoin 10 pakkasasteen tienoille. Vähitellen viikon puolivälissä yölämpötila kohoaa suojan puolelle pohjoisinta Lappia myöten.

Käytännössä viikon loppupuolella yölämpötilat vastaavat siis ajankohdan tavallista päivälämpötilaa tai pohjoisessa ovat jopa sitä korkeampia.

Lauhan sään myötä myös pilvisyys ja sateet lisääntyvät. Viikko on tavanomaista sateisempi, ja suurin ero ajankohdan keskimääräiseen sademäärään on Lapissa. Osa Lapin ja alkuviikosta myös Koillismaan sateesta tulee lumena tai räntänä.

Päivittäin sataa aina jossakin päin maata, mutta tästä huolimatta aurinko näyttäytyy välillä.

Matalapainesää jatkunee loka–marraskuun vaihteen viikolla 27. lokakuuta alkaen. Ennustettavuus heikkenee jo jonkin verran, mutta näillä näkymin lämpötila kääntyy laskuun ja viikon keskilämpötila on Suomessa tavanomainen tai sitä vähän kylmempi. Sademäärä on lähellä keskimääräistä.

Pitkän ajan tilastoissa tyypillinen päivän ylin lämpötila kuun vaihteessa on maan eteläosassa 4–8 astetta, keskiosassa enimmäkseen 2–6 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa 0–4 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 0–2 pakkasastetta. Yölämpötila on pakkasen puolella monin paikoin maan keskiosassa asti.

Tavallisesti pysyvä lumipeite tulee näihin aikoihin Keski- ja Pohjois-Lappiin.

3. marraskuuta alkavalla viikolla sää saattaa edelleen jatkua matalapainevoittoisena. Sademäärä ja lämpötila ovat Suomessa suurimmaksi osaksi ajankohtaan nähden tavanomaisia, mutta paikoin voi olla hieman keskimääräistä sateisempaa.

Marraskuun alku kuluu siis tämän kuukausiennusteen perusteella melko tyypillisessä syystalven säässä. Edessä voi olla pilvisen harmaita päiviä ja ajoittain lumisateita, mahdollisesti etelässä asti.

Sään ennustettavuus on 10. marraskuuta alkavalla viikolla enää hyvin heikko. Korkeapaineen todennäköisyys on vähän koholla Etelä- ja Keski-Euroopassa, ja näillä alueilla se näkyy hieman tavanomaista lämpimämpänä säänä. Alueittain ennuste vaihtelee sateisesta vähäsateiseen, mutta erot ovat melko pieniä.

Suomen kohdalla ilmanpaineessa tai sateessa ei ole merkittävää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Viikon keskilämpötila on mahdollisesti tavanomainen tai sitä vähän korkeampi. Tähän aikaan vuodesta lämpötila laskee keskimäärin asteen tai pari viikossa.