”Tuohan ei ole totta” – sisäministeri Krista Mikkosen puheet venäläisten maahantulosta hämmentävät

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopran mielestä sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) on saattanut antaa harhaanjohtavaa tietoa venäläisiä koskevista viisumi- ja maahantulorajoituksista.

Kokoomusedustaja viittaa siihen, että ministeri Mikkonen ja Nuijamaan raja-asemalla vieraillut EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson antoivat Iltalehden mukaan ymmärtää, että venäläiset turistit eivät enää 12. syyskuuta lähtien pääse EU-alueelle.

– Tuohan ei ole totta, Jukka Kopra sanoo Verkkouutisille.

Uutisista sai kansanedustajan mielestä sellaisen käsityksen, että maahantulokäytäntöön olisi tullut isoja muutoksia.

– Tiedämme kuitenkin, että tosiasiassa mitään ei ole tapahtunut. Eikä mitään muutoksia näytä olevan tulossakaan.

Jukka Kopra kertoo olleensa yhteydessä Kaakkois-Suomen rajavartiostoon.

– Sieltä sanottiin ihan suoraan, ettei heillä ole mitään uusia linjauksia. Rajalla toiminta jatkuu normaalisti ja aiempien ohjeiden mukaisesti. Maahan pääsy yhä sallitaan, jos on voimassa oleva viisumi.

Ministerin ja komissaarin lausunnon jälkeen ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner on sanonut, että kategorinen maahantulokielto ei ole mahdollinen. Hän perusteli asiaa Ylen A-studion haastattelussa oikeusvaltioperiaatteella.

Kopra vaatii Mikkoselta selvyyttä siihen, miksi kansalaisille sitten annettiin aiemmin toisenlainen kuva venäläisten maahantulorajoituksista.

– Mikkosen ulostulot ovat sekavia. Tämä on niin vakava asia, että ministerin pitäisi päästä täsmälliseen ilmaisuun ja selkeään kerrontaan siitä, mitä on tulossa. Nyt on annettu hyvin ristiriitaisia lausuntoja, hän sanoo.

– Näistä lausunnoista tulee mieleen taannoinen keskustelu al-Holista ja rajan sulkemisesta. Ikään kuin löysillä, vähän ympäripyöreillä ja epämääräisillä lausunnoilla yritetään antaa ymmärtää, että homma on hoidettu ja oltaisiin tiukkoja, mutta oikeasti näin ei ole. Pakko on kysyä, että onko tämä joku vihreiden toimintatapa?

Lappeenrannassa asuva kansanedustaja kertoo, että ministerin ja komissaarin puheet ovat herättäneet hämmennystä itärajan asukkaiden keskuudessa.

– Ihmiset pitävät epäoikeudenmukaisena sitä, että ostosturismi ja ylipäätään turismi itärajan yli on sallittua. Nämä linjaukset, joita ministeri ja komissaari kävivät maakunnassamme perjantaina antamassa, saivat ihmiset pois tolaltaan. Eli nyt olisi todellakin tarvetta täsmennykselle sen suhteen, mitä ministeri ja komissaari näillä puheilla tarkoittivat, Kopra vaatii.

”Suomesta heikoin lenkki”

Jukka Kopran mielestä Suomen pitäisi Baltian maiden ja Puolan tavoin tehdä päätös siitä, että venäläisturisteja ei päästetä maahan edes toisten EU-maiden myöntämillä viisumeilla.

Hallituksen ei kokoomusedustajan mukaan pidä piiloutua EU-säädösten taakse.

– EU:n ulkoministerikokous teki maaliskuun lopussa poliittisen linjauksen, että Venäjän rajamaat voivat soveltaa itse ja käyttää omaa harkintaa siinä, millaisen linjan venäläisten maahantuloon ottavat. Baltian maat ja Puola ottivat tiukan linjan, mutta nyt Suomi on heikoin lenkki tässä ketjussa.

Suomi on pian ainoa Venäjän EU-rajan valtio, johon venäläisturistit yhä pääsevät.

– Turismin perusteella Suomeen tulon evääminen on poliittinen tulkintakysymys. Baltian maat ja Puola ovat EU:n tuella tehneet sellaisen tulkinnan, että rajoituksen voi tehdä. Suomi on ainoa maa, joka tulkitsee nyt tätä eri tavalla.

Kopran mukaan myös selitykset oikeusvaltioperiaatteen vaarantumisesta ontuvat.

– Mehän olemme jo nyt muutenkin tehneet kategorisia ratkaisuja, kun venäläisten viisumien saamista rajattiin 10 prosenttiin aiemmasta. Ihan samalla tavalla se on koko joukkoa koskeva toimenpide kuin maahantulon evääminen turismin perusteella.

Kansanedustaja sanoo, että näin tärkeässä asiassa ei pidä lähteä ”perusoikeusfundamentalismiin”. Hallituksen on hänen mukaansa toimittava, jotta Suomi liittyy samaan rintamaan muiden Venäjän EU-naapurimaiden kanssa.

– Uskon, että hallitus, ministerit, virkamiehet ja me kaikki olemme kuitenkin Ukrainan puolella tässä hirvittävässä sodassa, hän sanoo.

– Korostan, että viisumikielto tai maahantulon estäminen turismin perusteella ei ole toimi Venäjän kansaa vastaan. Se on toimi Venäjän hallintoa vastaan ja signaali Kremlin juntalle, että me emme teidän toimianne hyväksy.