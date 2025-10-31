”Tuntuu harkitsemattomalta” – ministeriltä kuitti SDP:n työllisyyskeinosta

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ottaa kantaa demareiden asuntopolitiikkaan.

– Helsingissä on vielä iso ylitarjonta asunnoista – mistä syystä SDP:n kärkityöllisyyskeino, asuntomarkkinoiden vauhdittaminen ja rakentaminen, tuntuu varsin harkitsemattomalta, Adlercreutz kommentoi.

Helsingin asukasluku on kasvanut vauhdikkaasti, mutta samaan aikaan asuntojen ylitarjonta ei ota sulaakseen. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen selitti asiaa sillä, että vaikka asukasmäärä lisääntyy, asuntokuntien määrä etenkään nuorissa ikäluokissa ei ole kasvanut. Yhä useampi asuu kimppakämpässä tai vanhempiensa kanssa.

SDP:n helsinkiläinen kansanedustaja Eveliina Heinäluoma vaati 20. lokakuuta hallitukselta ratkaisuja rakennusalan ahdinkoon ja sanoi, että ala tarvitsee pikaisen elvytyspaketin. Alaan pitäisi hänen mukaansa satsata myös työllisyyden parantamiseksi, kun työttömyysluvut ovat hiponeet pitkään pilviä.

Lisäksi SDP on vastustanut valtion tukeman ara-tuotannon vähentämistä ja päin vastoin nähnyt sen keinona pitää rakentamista yllä.

– Totuus on, että valtion tukemaan asuntotuotantoon panostetut miljoonat palaavat juuri tällaisessa heikossa taloudellisessa suhdanteessa kansantalouteen moninkertaisina takaisin lisääntyneinä verotuloina, työllisyytenä ja vakautena. Esimerkiksi tänä vuonna koko asuntorakentaminen on käytännössä ollut tuetun asuntotuotannon varassa, Heinäluoma sanoi tiedotteessa aiemmin.

Nordean asuntomarkkinakatsauksessa todettiin, että vuokramarkkinoilla riittää edelleen tarjontaa, mikä näkyy heikkona vuokrakehityksenä vapaarahoitteisissa asunnoissa. Vuokramarkkinoilla käyttöasteet ovat alkaneet hieman parantua, mutta ovat Kostiaisen mukaan vielä kaukana normaalitasoista.

Ara-vuokra-asuntoja tarjoavalla Helsingin kaupungin asunnoilla Hekalla on puolestaan ollut se ongelma, että uudistuotannossa vuokrat nousevat liian koviksi suhteessa pienituloisten kohderyhmään, joille asunnot on tarkoitettu. Aiemmin uutisoitiin, että Hekan uusiin yksiöihin Kalasatamassa on ollut hankalaa löytää asukkaita 1000 euron kuukausivuokralla.

LUE MYÖS:

Laskivatko asumistuen leikkaukset vuokria? Neljä asiantuntijaa arvioi