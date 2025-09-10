Kolmion vuokra 1400 euroa – HS: pienituloisille tarkoitetut asunnot jo liian kalliita

Helsingin kaupungin kohtuuhintaisiksi tarkoitetut, valtion tukemat vuokra-asunnot ovat asukkaille jo liian kalliita.

Helsingin Sanomat kertoo Kalasatamassa Hekan asunnossa asuvasta Jafar Musawista, jonka 63-neliöisen kolmion vuokra, vesimaksut ja pysäköintipaikka maksavat noin 1400 euroa kuussa.

Musawille jää myyjän työstä käteen 1800-2200 euroa kuukaudessa. Taloudessa asuvat lisäksi Musawin vaimo ja lapsi, pian syntyy toinen lapsi. Asumistukea he eivät saa, mutta Kelasta lapsiperheen tavalliset etuudet. Musawi sanoo miettivänsä jo poismuuttoa vain parin kuukauden asumisen jälkeen.

– Pienetkin asunnot voivat olla niin kalliita, etteivät vuokrat enää mene asumistukirajoihin, toteaa Helsingin kaupungin asiakkuusjohtaja Mari Randell Hekan asuntojen vuokratasoista.

Hekan uudiskohteiden hakijamäärät ovat kovien vuokrien takia romahtaneet. Kun keskineliövuokra Hekalla on 14,48 euroa, uudessa talossa kalliilla asuinalueella keskineliövuokrat voivat olla liki 20 euroa.

Esimerkiksi yksiön vuokra uudessa talossa Kalasatamassa oli 1025 euroa. Asukkaaksi pitäisi ensin ottaa pienituloiset ja kiireellisimmin kodin tarpeessa olevat, mutta Randellin mukaan yksiössä pitäisi asua neljä henkeä, jotta heidän vuokransa menisi Kelan asumistukirajoihin.

Omakustanneperiaatteella toimivan Hekan vuokriin on viime vuonna tullut useita korotuksia kun taas markkinavuokrien hintataso on halventunut, jonka vuoksi tuettujen ja kovan rahan asuntojen vuokrat ovat Helsingissä lähentyneet toisiaan.