Tästä syystä rakentamisen romahdus ei ole tasapainottanut asuntomarkkinaa

Omistusasumisen kustannukset suhteessa tulotasoon ovat laskeneet merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana, kun korkotaso on laskenut neljästä kahteen prosenttiin, asuntohinnoista on lähtenyt 15 prosenttia ja palkat ovat nousseet 10 prosenttia.

– Omistusasumisen kustannus onkin painunut lähelle nollakorkoaikoja, laskee Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Kostiainen toteaa X-ketjussaan, että asuntohinnat ovat olleet koko maan tasolla vielä laskussa, eniten Itä-Suomessa. Nordean tuoreessa asuntomarkkinaennusteessa arvioidaan, että tänä vuonna hinnat laskevat koko maassa yhden prosentin verran.

Vuoden 2022 kesäkuun asuntohintahuipusta on tultu koko maan tasolla alas 12 prosenttia. Eniten hinnat ovat laskeneet Vantaalla, peräti 17,5 %.

Hintojen nousua on nähty Kostiaisen mukaan hieman yllättävillä paikkakunnilla, esimerkiksi Raumalla, Kokkolassa ja Vaasassa. Nousevien hintojen taustalla on vähäinen rakentaminen kasvukeskusten ulkopuolella sekä pakallisen elinkeinoelämän hyvä imu.

Ensi vuodelle Nordea ennakoi 1,5 prosentin hintojen nousua, kun runsas tarjonta alkaa hiljalleen sulaa, ostovoiman paraneminen jatkuu ja rakentaminen pysyy vähäisenä.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet tänä vuonna 17 prosenttia vuodentakaisesta, mutta tarjontaa on edelleen paljon, mikä pitää myyntiajat pitkinä. Myös markkinakäytännön muuttuminen ehdollisiin tarjouksiin asunnonvaihtotilanteessa on Nodean mukaan osittain pidentänyt myyntiaikoja.

Isoista kaupungeista myyntiajat ovat lyhyimmät Oulussa. Uudiskohteiden kauppa käy vielä nihkeästi.

Kaupunkien välillä on selkeitä eroja. Oulussa, Tampereella ja Espoossa asuntokauppojen lukumäärä on palannut jo lähelle normaalitasoja kun Helsingissä, Vantaalla ja Turussa kauppa käydään vielä 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Vuosien 2021-2022 korkeisiin lukemiin ei ole päästy missään päin Suomea, katsauksessa todetaan.

Vuokramarkkinoilla riittää edelleen tarjontaa, mikä näkyy heikkona vuokrakehityksenä. Vuokramarkkinoilla käyttöasteet ovat alkaneet hieman parantua, mutta ovat vielä kaukana normaalitasoista. Uusissa vuokrasuhteissa ainoastaan Rovaniemellä vuokrat ovat nousseet.

Väestön kasvun ja rakentamisen ero on viime ja tänä vuonna pääkaupunkiseudulla ollut ennätyksellisen suurta.

Samaan aikaan asumistukien leikkaukset sekä heikko työmarkkinatilanne näkyy Kostiaisen mukaan etenkin nuorten asumisessa. Nuorten kotitalouksien määrä on kääntynyt laskuun, kun nyt asutaan entistä pidempää vanhempien luona ja suositaan kimppakämppiä taloudellisista syistä.

– Rakentamisen puolittuminen pk-seudulla ei ole vielä merkittävästi alkanut tasapainottaa markkinoita, kun samalla asuntokuntien määrän kasvu on hidastunut merkittävästi, Kostiainen sanoo X-ketjussaan.

Kostiaisen mukaan nyt näyttää siltä, että asuinrakentaminen tulee supistumaan myös ensi vuonna ja pysyy heikkona myös 2027. Korkotukivaltuuksien vähentäminen ensi ja seuraavana vuonna tulee vähentämään ara-rakentamisen kolmasosaan nykyisestä.

-Tuetun rakentamisen vähentämistä voidaan pitää hyvänä tai huonona asiana näkökulmasta riippuen. Tuetun rakentamisen vähentyminen voi osaltaan heikentää jo ennestään heikkoa rakennussektorin suhdannetilannetta. Toisaalta asuntomarkkinoilla on edelleen merkittävää ylitarjontaa vuokra-asunnoista, jolloin yksityisten vuokrakohteiden kanssa kilpailevien tuettujen kohteiden maltillisempi rakentaminen johtaa markkinoiden nopeampaan tasapainottumiseen ja luo siten pohjaa yksityisen rakentamisen nopeampaan toipumiseen, Nordean katsauksessa todetaan.

Katsaus esittää laskelman myös sitä, kannattaako nyt omistaa asunto vai asua vuokralla. Vertailussa on käytetty pk-seudulla sijaitsevaa 50-neliöistä kaksiota.

Poimintoja videosisällöistämme

Asuntohintojen ja korkojen lasku on tehnyt omistusasumisesta jälleen houkuttelevampaa suhteessa vuokra-asumiseen, vaikka vuokrakehitys on ollut vaisua. Vielä kaksi vuotta sitten mainitun pääkaupunkiseudun kaksion omistamisen korko- ja vastikekulut ylittävät vastavan asunnon vuokran.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet tänä vuonna 17 % vuodentakaisesta, mutta tarjontaa on edelleen paljon, mikä pitää myyntiajat pitkinä. Uudiskohteiden kauppa käy vielä nihkeästi. Isoista kaupungeista myyntiajat ovat lyhyimmät Oulussa.

2/x pic.twitter.com/8d0fgpt2hb — Juho Kostiainen (@JuhoKostiainen) October 22, 2025