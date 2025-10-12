Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lamborghini tunnetaan urheiluautoistaan. PIXABAY

Tunnettu automerkki hylkää sähköautot, asiakkaita ei kiinnosta

Toimitusjohtajan mukaan ajoitus olisi väärä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Urheiluautoja valmistava Lamborghini hylkää suunnitelmansa sähköautojen valmistamisesta. Asiasta kertoo Auto Express.

Lamborginin toimitusjohtaja Stephan Winkelmann kertoo suunnitelmien hylkäyksen syyksi sen, että heidän yrityksensä asiakaskunta ei näe sähköautoja tällä hetkellä vaihtoehtona.

Aiemmin Lamborghini oli suunnitellut ensimmäisen sähköautonsa lanseeraamista 2020-luvun loppuun mennessä. Vaikka Winkelmannin mukaan lanseeraus olisi edelleen mahdollista, hänen mukaansa ajoitus sille olisi väärä.

Autonvalmistaja ei ole vielä virallisesti päättänyt asiasta. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että Lamborghinin aiemmin esitellystä Lanzador-nimellä kulkevasta konseptista on tulossa hybridiauto, ei täyssähköauto. Aiempien suunnitelmien mukaan Lanzadorin piti olla täyssähköauto.

Toimitusjohtaja perustelee kannanmuutosta myös sähköautojen vähentyneellä kysynnällä.

Lamborghini on nykyään Audin omistuksessa oleva urheiluautovalmistaja.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)