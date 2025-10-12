Tunnettu automerkki hylkää sähköautot, asiakkaita ei kiinnosta

Urheiluautoja valmistava Lamborghini hylkää suunnitelmansa sähköautojen valmistamisesta. Asiasta kertoo Auto Express.

Lamborginin toimitusjohtaja Stephan Winkelmann kertoo suunnitelmien hylkäyksen syyksi sen, että heidän yrityksensä asiakaskunta ei näe sähköautoja tällä hetkellä vaihtoehtona.

Aiemmin Lamborghini oli suunnitellut ensimmäisen sähköautonsa lanseeraamista 2020-luvun loppuun mennessä. Vaikka Winkelmannin mukaan lanseeraus olisi edelleen mahdollista, hänen mukaansa ajoitus sille olisi väärä.

Autonvalmistaja ei ole vielä virallisesti päättänyt asiasta. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että Lamborghinin aiemmin esitellystä Lanzador-nimellä kulkevasta konseptista on tulossa hybridiauto, ei täyssähköauto. Aiempien suunnitelmien mukaan Lanzadorin piti olla täyssähköauto.

Toimitusjohtaja perustelee kannanmuutosta myös sähköautojen vähentyneellä kysynnällä.

Lamborghini on nykyään Audin omistuksessa oleva urheiluautovalmistaja.