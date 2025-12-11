Tulokset julki – tällaisessa kunnossa on suomalainen varusmies

Varusmiesten kunto jatkaa kohenemistaan, ilmenee tuoreista vuoden 2025 kuntotesteistä. Palveluksen aloittavien nuorten miesten fyysisen toimintakyvyn negatiivinen kehitys näyttää pysähtyneen.

Kestävyyskunnon keskiarvotulos on noussut vuodesta 2019 lähtien, mutta lihaskunnossa muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ovat marginaalisia.

Varusmiesten kuntotestit suoritettiin saapumiserittäin kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana tammikuussa ja heinäkuussa 2025. Tulokset (noin 20 000 hlöä) kuvaavat melko kattavasti keskimäärin 19-20 -vuotiaan nuoren miehen kuntotasoa.

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden naisten tuloksia ei ole raportoitu, koska kyseinen valikoitunut otos ei edusta väestötasoa. Varusmiesten kuntotesteillä arvioidaan kestävyyttä ja lihaskuntoa.

Juoksua ja lihaskuntoa

Varusmiesten palveluksen alussa suorittaman 12 minuutin juoksutestin keskiarvo vuonna 2025 oli 2 414 metriä. Edellisvuoden vastaava keskiarvo oli 2398 metriä.

Lihaskunnoltaan vähintään hyvien tulosten osuus pysyi edellisvuoden tasolla ja enintään välttävien osuus kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä. Kiitettävien ja hyvien tulosten osuus vuonna 2025 oli 31 prosenttia ja enintään välttävien tulosten osuus 24 prosenttia.

Palveluksensa aloittaneiden varusmiesten kuntotilastoja on seurattu 12 minuutin juoksutestin osalta vuodesta 1975 ja lihaskunnon osalta vuodesta 1982.

