Tulitaistelu videolla: Venäläisjoukkojen rynnäkkö torjuttiin

Ukrainan asevoimat ilmoitti syyskuun puolivälissä vapauttaneensa Bahmutin eteläpuolella sijaitsevat Klishtshiivkan ja Andriivkan kylät.

Ukrainan itäisten joukkojen tiedottaja Ilja Jevlash sanoi etenemisen olevan merkittävää, sillä se voi mahdollistaa Venäjän keväällä miehittämän Bahmutin saartamisen.

Asiantuntijoiden mukaan alueen tapahtumat tukevat Ukrainan eteläistä vastahyökkäystä, sillä Donetskin alueelle on jouduttu sitomaan osia kahdesta Venäjän VDV-maahanlaskudivisioonasta ja kolmesta erillisestä VDV:n prikaatista.

Venäläisjoukkojen on kerrottu tehneen alueella useita epäonnistuneita rynnäköitä. Tappioita on kuvailtu suuriksi.

Bahmutin eteläpuolella taisteleva Ukrainan 80. maahanlaskuprikaati on julkaissut videon viimeaikaisista taisteluista. Videolla näytetään, kuinka pieneen rakennukseen suojautuneet sotilaat tulittavat lähestyviä venäläisjoukkoja.

Sotilaat puolustavat asemaansa käsiaseilla, raskailla konekivääreillä ja kertasingoilla. Yksikön mukaan kyseinen vastahyökkäys torjuttiin.

Footage from the 80th Air Assault Brigade, repelling a Russian counterattack in Klishchiivka. pic.twitter.com/trjSO2Nef3

