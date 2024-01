Tulitaistelu merellä voi paljastaa yllättävän paljon Kiinalle

Yhdysvaltain johtama yli 20 valtion koalitio on torjunut Punaisellamerellä Iranin tukemien huthikapinallisten tekemiä ohjus- ja lennokki-iskuja kauppa-aluksia vastaan. Huthien sotilaskohteita vastaan tehtiin useita ilmaiskuja tammikuun puolivälissä.

Operaatio on tarjonnut Yhdysvaltain ja Britannian laivastoille mahdollisuuden seurata kaluston tehokkuutta tositilanteessa. Myös muut valtiot ovat tarkkailleet alueen tapahtumia.

War Zone -sivusto huomauttaa, että Kiinalla on merkittävä sotilastukikohta Djiboutissa, joka sijaitsee vain noin 130 kilometrin päässä Jemenin rannikosta. Laivaston huollon ohella sen tärkein tehtävä on tiedustelutiedon kerääminen. Kiinan laivaston sota-alukset kulkevat lähes jatkuvasti lähialueella.

Ballististen ohjusten torjuminen ja tätä seuranneet ilmaiskut tuottavat valtavan määrän tietoa, jota voidaan kerätä sähkömagneettisessa spektrissä. Yhdysvaltain laivasto ohjaa operaatioita AEGIS-taistelujärjestelmällä, joka on integroitu sen hävittäjiin ja risteilijöihin. Pienemmissä aluksissa käytetään riisutumpaa COMBATSS-21-järjestelmää.

Kohteita seurataan muun muassa SPY-1-tutkilla. USS Dwight D. Eisenhower -lentotukialuksen E-2 Hawkeye -tutkakoneet ovat ratkaisevan tärkeitä lennokkien kaltaisten pienten kohteiden havaitsemiseksi.

Punaisellamerellä on käytetty ensimmäistä kertaa ballistisia merimaaliohjuksia tositoimissa. Kiinan tiedustelu voi kerätä tietoja siitä, miten amerikkalaislaivat torjuvat näitä asejärjestelmiä.

Taistelutilanteessa kerättyjä tietoja voidaan verrata simulaatioihin ja käyttää aseteollisuuden uusissa hankkeissa. Kilpailijamaat pystyvät samalla hiomaan omia taktiikoitaan ja vastatoimiaan.

Asiantuntijat julkaisivat samankaltaisia arvioita jo Syyrian sisällissodan aikana, jolloin esimerkiksi alueelle sijoitettujen venäläisten ilmatorjuntatutkien uskottiin paljastavan hyödyllisiä tietoja aluetta tarkkaileville tiedustelukoneille. Sama riski koski myös Lähi-idässä operoivia amerikkalaisia F-35-hävittäjiä.

Red Sea Shoot-Downs Offer Hugely Valuable Lessons, Also Pose Big Intel Risk

An unprecedented amount of real-world data has come out of the shoot-downs around the Red Sea, but adversaries are also watching.

Story:https://t.co/TPtIfwzRGV

— The War Zone (@thewarzonewire) January 18, 2024