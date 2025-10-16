Tulevatko Tomahawkit? ”Kova voima voi johtaa rauhaan”

Venäjän johdosta on kuultu hermostuneita reaktioita tietoihin, joiden mukaan Yhdysvallat olisi ehkä toimittamassa Ukrainan tueksi Tomahawk-risteilyohjuksia.

Niiden pitkä kantama ja voimakas taistelukärki toisivat Ukrainalle uutta voimaa kaukoiskuihin muun muassa öljynjalostamoita kohtaan. Pitkän kantaman droonit ovat jo aiheuttaneet niille huomattavia vahinkoja pienellä, noin 50 kilogramman räjähdekuormalla. Tämän lisäksi Ukrainan käytössä ovat uudet FP-5 Flamingo -risteilyohjukset, joiden kantama on jopa pidempi kuin Tomahawkeilla.

Britannian entinen ulkoministeri William Hague kehottaa presidentti Donald Trumpia käyttämään Venäjää vastaan samaa lähestymistapaa kuin Gazassa. Donald Trump sai aikaan merkittävän ulkopoliittisen saavutuksen painostettuaan poikkeuksellisen ankarasti myös Israelia kohti tulitaukoa.

Haguen mukaan ratkaisevaa on Yhdysvaltain ”kovan voiman” sekoittaminen henkilökohtaiseen diplomatiaan. Hän nostaa esiin Kuuban kriisin lokakuussa 1962, jolloin presidentti John F. Kennedy päätti sivuuttaa Nikita Hruštšovin uhmakkaan viestin ja vastata myönteisempään sähkeeseen. Neuvostoliitto ilmoitti seuraavana päivänä poistavansa ohjukset Kuubasta, mikä johti kriisin rauhoittumiseen.

– JFK:n päätös tuo mieleen presidentti Trumpin päätöksen vastata toissaviikolla Hamasin viestiin, joka liittyi hänen 20-vaiheiseen tulitaukoehdotukseensa, William Hague kirjoittaa Times-lehden kolumnissa.

Hamas suostui panttivankien vapauttamiseen ja jatkoneuvotteluihin, mutta ei sanonut mitään aseistariisunnasta. Israel jatkoi ilmahyökkäyksiä seuraavana päivänä, ja osa tulkitsi Hamasin kieltäytyneen aloitteesta. Donald Trump päätti kuitenkin tulkita vastauksen läpimurtona ja kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanjahua lopettamaan pommituksen.

Ex-ministerin mukaan ratkaisevaa oli, että Donald Trump piti yllä liikettä kohti sopimusta ja sivuutti mahdolliset esteet, jotka saattoivat johtua Hamasin sisäisistä ristiriidoista.

Kansainvälisen yhteistyön taustalla oli se, että arabivaltiot tarvitsevat amerikkalaista teknologiaa ja sotilaallista suojelua.

– He haluavat Nvidian tuotteita, Yhdysvaltain lentokoneita ja pääsyä kaikkiin tekoälyn hyötyihin. Ja koska Israel on äärimmäisen riippuvainen amerikkalaisista aseista, oli Netanjahun pakko lopettaa pommittaminen, kun Trump näin sanoi, Hague toteaa.

Entinen ulkoministeri korostaa, että kaoottisessa maailmassa valtioiden näkemysten taustalla on oltava kovaa voimaa. Vaikutusvalta pohjautuu lisäksi taloudellisiin voimavaroihin.

Hänen mukaansa on selvää, että vain kovan voiman soveltaminen hiljensi aseet Gazassa. Samaa voisi soveltaa Ukrainan sodan lopettamisessa, mikä vaatii Venäjän painostamista ja luottamusta ukrainalaisten kanssa.

– Vladimir Putinin kanssa juttelu Alaskassa ei ole sen tehokkaampaa kuin mukava jutustelu Hamasin kanssa. On merkkejä siitä, että Trump pohtii oppimaansa. Hän leikittelee ajatuksella Tomahawkien lähettämisestä presidentti Volodymyr Zelenskyille. Tämä aiheuttaa närkästystä Moskovassa, joka on kasvavan paineen alla öljylaitoksiin kohdistuvien Ukrainan iskujen vuoksi, William Hague sanoo.

Hänen mukaansa näiden asejärjestelmien lähettäminen Ukrainan tueksi olisi oikea päätös, sillä diplomatiaa pitää tukea kovalla voimalla.

– Tästä tosiasiasta Trump on meitä juuri muistuttanut. Hänen pitäisi huomioida tämä itsekin. Se voi jopa johtaa vihdoin kohti Nobelin rauhanpalkintoa, Hague sanoo.