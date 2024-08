Tulevat sodat ovat sotilaille entistäkin vaarallisempia

Yhdysvaltojen maavoimien koulutuksesta ja doktriinista vastaavan esikunnan uuden raportin perusteella puolustushaara joutuu miettimään uudelleen näkökulmansa perinteiseen liikkuvaan sodankäyntiin uusien aseiden ja muun teknologian edessä. Laajan mittakaavan sotaoperaatioihin keskittyvä The Operational Environment 2024–2034: Large Scale Combat Operations -raportti maalaa kuvaa yhä tappavammasta taistelukentästä.

Osa muutoksesta johtuu tulenkäytön merkityksen kasvusta tarkoittaen useimmiten epäsuoraa tulta, kuten tykistöä, raketinheittimistöä ja ohjuksia, mutta nykyään myös muun muassa drooneja. Nämä aseet ovat raportin mukaan tulevaisuudessa painopisteen keskiössä, mikä tekee suojautumisesta ensiarvoisen tärkeää ja liikkeestä vaikeaa. Muutos voi kirjoittajien mukaan vaatia nykyisen liikkeen, tulenkäytön ja suojautumisen muuttamista.

Muutoksen osittaisena ajurina ovat kaikkialla läsnä olevat droonit ja muut sensorit, joiden avulla vastustaja löytää joukot ja voi tulittaa niitä aiempaa tarkemmin epäsuoralla tulella. Droonit ovat raportin mukaan muuttamassa maalinetsinnän ja hyökkäämisen tehden pitkän kantaman vaikuttamisesta entistä tappavampaa.

Syvälle rintaman taakse ulottuvien sensorien ja iskujen vuoksi logistiikkasolmut ja komentopaikat ovat myös kasvavan uhan alla. Niitä täytyy raportin mukaan todennäköisesti siirtää yhä taemmas, mikä puolestaan vaikuttaa viestiyhteyksiin ja logistiikkaan.

Siirtymiset hidastuvat, minkä vuoksi kirjoittajat arvelevat sotien myös jatkuvan aiempaa pidempään. Laajamittaisessa sodassa vastustajan nopea tuhoaminen sodan alkuvaiheessa on epätodennäköistä, koska se on levittäytynyt niin laajalle alueelle.

Laajamittaiset operaatiot vaativat pitkäaikaista ja massamaista tulenkäyttöä, mikä on haaste niin ampumatarvikkeiden kuljetuksille kuin niiden varastojen koollekin. Pitkä sota edellyttää myös uusien sotilaiden jatkuvaa kouluttamista menetettyjen tilalle. Raportti toteaa, että vaikka teollisuus pysyisikin ammuskulutuksen tahdissa, maavoimat joutuisi todennäköisesti opettamaan sotilaat järjestelmien käyttöön vasta taistelussa.

Raportin mukaan Venäjä saa Ukrainasta taistelukokemusta ja on todistamassa, että kestäminen vihollista kauemmin on potentiaalinen sotilaallinen vaihtoehto. Kirjoittajat sanovat myös Kiinan oppineen sodasta ja todennäköisesti kehittävän lyhyen kantaman ilmatorjuntaa ja parantavan taktista lääkintähuoltoa. Kiina on myös pannut merkille Venäjän vaikeudet tehokkaan komentorakenteen pystyttämisessä.