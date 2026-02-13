Tuleeko Eurooppaan kolmas kuudennen sukupolven hävittäjätyyppi?

Saksan ilmailu- ja avaruusteollisuuden yhdistys BDLI vaatii kahden hävittäjätyypin strategiaa saksalais-ranskalais-espanjalaiseen FCAS-ohjelmaan. BDLI:n vaatimus tarkoittaisi käytännössä, että Ranska saisi mennä omaan suuntaansa, mutta maiden välisen yhteistyön julkisivu säilyisi.
Maiden poliittiset johtajat ovat olleet haluttomia lopettamaan FCAS-ohjelmaa nykyisten geopoliittisten jännitteiden aikana, ja myös koska ohjelma käynnistettiin aikanaan eurooppalaisen yhteistyön lippulaivaksi.
Ohjelman on tarkoitus luoda seuraavan sukupolven ilmasodankäynnin järjestelmä hävittäjineen, miehittämättömine siipikoneineen ja informaatiota välittävine taistelupilvineen, joihin kukin kolmesta maasta voisi kehittää omia elementtejään.
– Kahden koneen ratkaisu ei tarkoittaisi epäonnistumista, vaan FCAS-ohjelman kasvua, totesi BDLI:n toimitusjohtaja Marie-Christine von Hahn lausunnossaan 9. helmikuuta.
Tämä lähestymistapa mahdollistaisi eri maille omat prioriteettinsa ja vähentäisi kitkaa, koska yhteistyö voisi jatkua niiltä osin, joissa siinä olisi järkeä taloudellisesti ja teknologisesti.
Saksan ja Ranskan ero seuraavan sukupolven hävittäjäkoneessa on ollut tekeillä jo kuukausia. Jännitteet kärjistyivät, kun Dassault Aviation ilmaisi turhautumisensa ohjelman rakenteeseen ja väitti siltä puuttuvan ohjausta. Saksalainen osapuoli Airbus Defense and Space kimpaantui aluksi Ranskan vaatimuksista ohjelman muokkaamiseksi.
Sittemmin Saksa on todennut, että Ranskan asettamat vaatimukset hävittäjälle – joihin sisältyy kyky laukaista ydinohjuksia ja toimia lentotukialukselta – ovat hankaloittaneet kumppanuutta.
Airbus Defense and Spacen toimitusjohtaja Michael Schöllhorn totesi hiljattain, että eri suuntiin jatkaminen taistelukoneen kehittämisessä voi olla järkevää. Samalla voisi etsiä mahdollisuuksia yhteistyöhön. Schöllhorn on myös BDLI:n nykyinen puheenjohtaja.
Saksan hallitsevan metallityöntekijöiden ammattiliiton IG Metallin edustaja Jürgen Kerner lisäsi BDLI:n lausuntoon, että jos Saksan hallitus käyttää veronmaksajien rahoja FCASin kaltaiseen projektiin, sen pitäisi pystyä luomaan sillä arvoa maalle ja turvata työpaikkoja.
– Kahden koneen ratkaisu varmistaa sen, hän lisäsi.