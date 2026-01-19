Verkkouutiset

Kuva takaisinvedettävästä tuotteesta. TUKES

Tukehtumisen vaara: Poista tämä lelu heti käytöstä

Tuotteesta voi irrota pieniä osia.
Lasten lelu vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Zara Homen myymää tuotetta tuotekoodilla 7628/052/999.

Lelussa on pieniä osia, joihin lapsi voi tukehtua.

Viranomainen kehottaa poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Tuotetta myynyt Zara Home pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Zara Home kertoo palautusprosessista ja hyvityksen saamisesta tarkemmin verkkosivuillaan.

Samassa yhteydessä Zara Home ilmoittaa myös muista takaisinvedoista. Ketjun liikkeissä on ollut myynnissä tuoleja ja säilytyskoreja, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia.

