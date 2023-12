Tuhansien miesten tappiot – rintama siirtyi alle kaksi kilometriä

Venäjän joukot aloittivat 10. lokakuuta laajan hyökkäyksen Donetskin alueella sijaitsevaa Avdijivkan kaupunkia vastaan.

Hyökkäyskärjet etenivät tykistön ja helikopterien tukemina pohjoisesta, lännestä ja etelästä. Mukana oli ainakin kolme motoroitua prikaatia.

Useissa aalloissa tehtyjä hyökkäyksiä on jatkettu joulukuussa huolimatta vaikeista sääolosuhteista. Arviolta jopa viisinkertaisesti alivoimaiset ja tykistöammusten pulasta kärsivät ukrainalaisjoukot ovat pidätelleet rynnäkköjä ja aiheuttaneet Venäjän yksiköille raskaita tappioita.

Venäjän tappioiksi on arvioitu yli 10 000 sotilasta, noin sata panssarivaunua ja 250 panssariajoneuvoa. Kaatuneita ja haavoittuneita on kertynyt 400–800 vuorokaudessa.

Sotilasanalyytikko George Barros on jakanut viestipalvelu X:ssä animaation, joka osoittaa rintamalinjan muutoksen Avdijivkan ympärillä.

Kovista tappioista huolimatta venäläisjoukot ovat saaneet haltuunsa lokakuun 10. päivän jälkeen vain noin 11 neliökilometriä. Hyökkäyskärjet ovat edenneet pohjoisella sivustalla 1,5–2 kilometriä ja 1,5 kilometriä eteläisellä sivustalla.

Venäjän asevoimat ohjaa edelleen uusia vahvistuksia alueelle.

Russian forces captured the slag heap by the Coke Plant in late October & the industrial area in SW Avdiivka in late November.

Russian forces continue to reinforce this axis despite heavy (well over a brigade's worth) losses by increasing attacks on the N flank near Stepove.

