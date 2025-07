Tsunami iski Havaijille: Video näyttää tulvivat kadut ja tuhot

Ensimmäiset tsunamiaallot ovat iskeneet eri puolille Havaijin rannikkoa keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu myös lukuisia kuvia ja videoita tsunamin aiheuttamista tuhoista. Videoilla on nähtävillä, kuinka kadut tulvivat tsunamiaaltojen seurauksena.

Varoitusmerkit lähestyvästä tsunamista olivat nähtävillä jo aiemmin, kun vedenpinta vetäytyi saaren rannikolla. Tämä on tyypillinen varoitusmerkki lähestyvästä tsunamista.

Tsunamin aiheuttamista tuhoista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Havaijilla on annettu evakuointimääräys ja saarelle suuntautuvat lennot on ohjattu muualle. Myöskään Havaijilta lähtevät lennot eivät pääse lähtemään tsunamin takia. CNN:n mukaan peruutettujen lentojen matkustajat ovat evakuoitu Mauin lentokentälle.

Tsunamiaallot voivat aiheuttaa mittavaa tuhoa. Asiantuntijoiden mukaan niiden nopeus voi pahimmillaan olla jopa 700 kilometriä tunnissa, mikä vastaa suihkukoneen nopeutta.

Tsunamivaroitus on annettu myös laajalle alueelle muille Tyynenmeren alueille.

