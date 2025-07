Havaijin rannikoilla pelottava merkki: Tsunami voi iskeä pian

Vedenpinta on laskenut osalla Havaijin rannikkoa Tyynellämerellä. Asiasta kertoo muun muassa CNN. Lisäksi sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia ja videoita rannikoilta, joista vesi on vetäytynyt. Materiaalia on nähtävillä tämän artikkelin lopussa.

Veden vetäytyminen rannikolta on selvä varoitusmerkki lähestyvästä tsunamista. Ensin vesi vetäytyy rannikosta kauemmas. Vetäytymistä seuraa tsunamiaaltojen voimakas iskeytyminen rantaan.

Ensimmäiset tsunamiaallot havaittiin ennen aamukymmentä Suomen aikaa Maulla.

Koko Havaijin saarialueelle on annettu tsunamivaroitus. Aaltojen pelätään pahimmillaan nousevan jopa kymmenen metrin korkuisiksi. Varoitus annettiin keskiviikkona sen jälkeen, kun voimakas 8,8 magnitudin maanjäristys iski Venäjän harvaan asutulle rannikolle.

Havaijin lisäksi tsunamivaroitus on annettu laajalle alueelle Tyyneämerta. Myös monet muut alueen valtiot on määrätty evakuoitavaksi. Väestöä evakuoidaan rannikkoalueilta muun muassa Japanissa, jossa evakuointimääräysten alla on lähes kaksi miljoonaa ihmistä.

Tsunamivaroitus on aiheuttanut muutoksia myös lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä Havaijille matkalla olevat lentokoneet ohjataan muualle.

🚨#BREAKING. A tsunami has officially hit Hawaii. Water is rapidly receding at Hanalei Bay on Kauai — a classic warning sign. Buoy data near Nawiliwili confirms the first wave. Coastal areas must evacuate now. This is real. pic.twitter.com/9P7ZqJCCrS — Buzz Patriot (@BuzzPatriot) July 30, 2025

#BREAKING: Water is rapidly receding at #Kanoi Island, #Hawaii, signaling an imminent #tsunami. In #Honolulu, a mass evacuation is underway as commercial ships, pvt boats & Coast Guard vessels race to leave ports & harbors. Authorities warn of incoming waves up to 12 feet high. pic.twitter.com/2quuyRO1jX — Uzbek Now (@UzbekNow) July 30, 2025