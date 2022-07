Tšetšenian diktaattorilta outo video Volodymyr Zelenskyin ”antautumisesta”

Tšetšenian diktaattori Ramzan Kadyrov on julkaissut videon, jossa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä esittävä näyttelijä on nippusiteissä ja antautuu Kadyroville.

Videolla ”Zelenskyi” on kuvattu suurhyökkäyksen aikana tutuksi tulleessaan Ukrainan armeijan asussaan aina sirpaleliiviä myöten. Näyttelijä liioittelee Zelenskyin matalan käheää ääntä ja maneereja.

”Zelenskyi” pyytää Kadyrovilta anteeksi ja pyytää tätä ottamaan itsensä kadyrovilaisten Ahmat-pataljoonaan. Kadyrov sanoo, että hän varoitti tämän päätyvän vangiksi Tšetšenian pääkaupunkiin Groznyi’in, ja että pataljoona on jo täynnä.

Kadyrov kehottaa ”Zelenskyiä” liittymään tällä paremmin sopivaan ”Nato-pataljoonaan”. Tämän jälkeen ”Zelenskyi” sanoo ”Ahmat sila!” ja ”Slava Rossija!” eli ylistää Ramzanin isää ja edeltäjää Ahmat Kadyrovia ja hänen mukaansa nimettyjä joukkoja sekä Venäjää.

Keskeinen osa pilkkausvideota on venäläispropagandan jatkuvasti toistama väite Zelenskyin kokaiiniriippuvuudesta. Vielä videon lopussakin kokaiininokkainen ”Zelenskyi” kysyy ”Onko ’jauhoa’?” ja lopussa kehotetaan ”Zeljaa” lopettamaan ”jauhojen” käyttö Z-kirjainta korostaen.

Huhtikuussa 2022 Venäjä julkaisi muokattuja ja vääristeltyjä ääni- ja videonauhoja sekä kuvamanipulaatioita, joissa väitettiin Zelenskyin käyttävän kokaiinia. Esimerkiksi eri ääninauhoja yhdisteltiin niin, että Zelenskyin puheet kahviriippuvuudestaan ja huumausainekielteisyydestään leikattiin uusiksi.

Myös Kadyrovin näytelmävideon julkaisun yhteydessä on jälleen alettu sosiaalisessa mediassa levittää näitä perättömiä väitteitä, joilla Venäjä pyrkii lokaamaan maailmanlaajuista sympatiaa saaneen vihollismaansa presidenttiä.

This video Kadyrov made of an actor playing Zelensky surrendering to him is insane pic.twitter.com/YCu7VDsgHL

— Maximilian Hess (@zakavkaza) July 7, 2022