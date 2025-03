Tšetšenian erikoisjoukkojen entinen komentaja ja Venäjän asevoimien sotilaspoliittisen pääosaston nykyinen apulaispäällikkö kenraalimajuri Apti Alaudinov totesi, että konflikti voi siirtyä uuteen vaiheeseen ”kaikenlaisten aseiden käytön” ja mahdollisen yleisen mobilisoinnin myötä Venäjällä. Hänen mielestään tämä voisi johtaa Venäjän ”lopulliseen” voittoon Euroopasta ja samalla Nato-blokin romahtamiseen.

– Nyt on aika: joko Nato-blokki hajoaa ja me teemme viimein lopun Euroopasta, tai he pysähtyvät ja hyväksyvät kaikki ehdot ihan vain voidakseen tehdä rauhan kanssamme, Alaudinov julisti.

Hän ilmaisi näkemyksiään Telegram-kanavallaan. Niistä kertoo myös Ura.ru.

Alaudinov esiintyi luottavaisena siihen, että Venäjä pystyy voittamaan ja on voittaja kaikissa olosuhteissa.

– No, he keräävät sammakkomiehensä, 20 000 tai 30 000 ihmistä. Kuinka he muka ovat parempia kuin ukrainalaiset, joiden kanssa taistelimme? On mahdotonta voittaa Venäjää taistelukentällä, kenraalimajuri uhosi.

Alaudinov mainitsi myös mahdollisen yleisen mobilisoinnin. Siitä syntyisi hänen mukaansa muutaman miljoonan miehen armeija.

– Meidän täytyy ajatella sitä nyt. Jos tulee tilanne, jossa yleistä mobilisaatiota tarvitaan, laitamme viholliset tilanteeseen, josta he eivät koskaan selviä.