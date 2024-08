Ukrainan valtion ”Haluan elää” -projekti, joka auttaa Venäjän sotilaita antautumaan, julkaisi videon, jossa on noin 30 vangiksi jäänyttä sotilasta silmät peitettyinä. Kun kolmelta kysyttiin, mistä he olivat, he kaikki vastasivat: ”Groznyistä”. Tšetšeenien Ahmat-erikoisjoukkoon kuulunut ryhmä oli otettu vangiksi Kurskin alueelta, syvältä selustasta, ei läheltä rajaa.

Ukrainalaisten mukaan Ahmat eivät edes yrittäneet vastarintaa, vaan piiloutuivat varusmiesten selkien taakse kymmenennessä puolustuslinjassa Kurskin Ukrainan vastaisella rajalla. Videon kommenteissa kerrottiin myös, että tšetšeenit yrittivät paeta välttääkseen joutumasta vangeiksi, koska Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov oli ilmoittanut, että Ahmat-taistelijat eivät antaudu. Saman version kertoi vangiksi jäänyt belgorodilainen varusmies Jevgeni Kovylkin Ukrainan asevoimien kuvaamalla videolla.

Yleensä Ahmat-joukot ovat olleet sijoitettuina Venäjän takalinjoille, mutta Kurskissa tilanne kehittyi niin nopeasti, etteivät he ehtineet paeta. Ukrainalle ”kadyrovilaiset” ovat erityisen arvokkaita, koska sotavankien vaihdossa venäläiset neuvottelijat haluavat heidät aina ensimmäisinä.

Tšetšeenien osuudesta ukrainalaisten hyökkäyksen onnistumisessa puolustuslinjojen yli on monta käsitystä Z-bloggaajien keskuudessa. Jotkut syyttävät rajaa vartioineiden Ahmat-joukkojen paenneen asemistaan kohdattuaan Ukrainan asevoimat. Wagner-joukkoihin aiemmin liitetyn Alex Parkerin mukaan Kadyrovin miehet sopivat ukrainalaisten kanssa taistelun välttämisestä ja päästivät heidät alueelle tahallaan.

Ahmat-joukkojen komentaja Apti Alaudinov sanoi yhdellä Telegramin Z-kanavalla julkaistulla videolla, että Kurskin alueen läpimurrolla on etu- ja sukunimi ja toivoi, että Vladimir Putin tekisi oikean päätöksen. Monet Venäjän sotabloggaajat uskoivat Alaudinovin viitanneen venäjän pääesikunnan päällikköön, kenraali Valeri Gerasimoviin.

Alaudinov väitti, että ukrainalaiset ylittivät rajan kaukana hänen sotilaidensa linnoitteista ja syyti vastuun venäläiskenraaleille. Tämä versio on kuitenkin kiistanalainen, koska joidenkin tietojen mukaan ahmatiitit olivat juuri niillä alueilla, joista ukrainalaisten hyökkäys alkoi.