Tšekki paljasti Venäjän operaation yrittää vaikuttaa EU-politiikkaan

Tšekin viranomaiset kertovat paljastaneensa Venäjän vaikutusyrityksen EU-politiikkaan. Tšekki asetti eilen keskiviikkona Voice of Europe -nimisen sivuston ja sen epäillyt taustavaikuttajat kansalliselle pakotelistalleen. Sivusto oli nähtävillä vielä torstaina päivällä, mutta on sittemmin poistettu.

– Onnistuimme paljastamaan Venäjältä rahoitetun ja Tšekissä toimivan vaikuttamisverkoston, sanoi Tšekin pääministeri Petr Fiala keskiviikkona pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Tiedustelupalveluiden arvion mukaan Voice of Europe -sivuston takana on ollut Kremlille myötämielinen ukrainalainen oligarkki Viktor Medvetšuk. Sivuston liiketoimintaa on hoitanut entinen Venäjä-mielisen televisiokanavan entinen johtaja Artjom Martševski.

Verkoston tarkoitus on ollut asiasta kertoneen Moscow Times -lehden mukaan tarkoitus luoda ilmapiiriä, joka vähentäisi EU-maiden haluja tukea Ukrainaa Venäjän hyökkäystä vastaan. Sivuillaan, joiden arkistoversioon pääset tästä, Voice of Europe lupasi ”puhkaista Brysselin kuplan”.

Tšekkiläisen Denik N -lehden tietojen mukaan Voice of Europen takana olleen verkoston tarkoitus on ollut vaikuttaa politiikkaan Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa ja Hollannissa. Lehti nosti esiin saksalaisen AfD-puolueen jäsenten vaalikampanjoiden tukemisen.

Myös Puolan sisäinen tiedustelu ABW teki keskiviikkona tapaukseen liittyviä etsintöjä Varsovassa ja Tychyssa. Se tiedotti takavarikoineensa noin 48500 euroa ja 36000 dollaria rahaa, kertoi puolalainen Do Rzeczy -lehti.