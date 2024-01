TS: Turhasta tööttäilystä voi tulla sadan euron sakot

Turhasta tööttäilystä voi saada jopa sadan euron sakot, Turun Sanomat kertoo.

Tieliikennelain mukaan auton tööttiä eli äänimerkkiä saa käyttää muiden tienkäyttäjien huomion saamiseksi, jos se on vaaran välttämiseksi tarpeen. Muutoin sitä saa käyttää vain taajaman ulkopuolella ohittaessa.

– Kaikki tarpeeton ja häiritsevä ajo on kiellettyä. Äänimerkki on tarkoitettu kiinnittämään jonkun huomio, mutta huvikseen tööttäily on kiellettyä. Sanoisin, että tavallinen keskivertokansalainen ymmärtää milloin töötätä ja milloin ei, Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Petri Kangas sanoo.

Kangas ei kuitenkaan muista tapauksia, joissa poliisi olisi kirjoittanut sakon turhasta tööttäilystä. Periaatteessa liikennettä häiritsevästä tööttäilystä voidaan kuitenkin kirjoittaa sadan euron suuruinen liikennevirhemaksu.