TS: Turussa asuntojen hinnat putosivat 1990-luvun tasolle

Vanhojen asuntojen hinnat ovat romahtaneet Turussa 1990-luvun laman tasolle, kertoo Turun Sanomat.

Tilastokeskus kertoi torstaina, että vanhojen osakehuoneistojen hinnat ovat laskussa. Suurin pudotus oli Turussa, missä asuntojen arvo on pudonnut vuodessa jopa 8,2 prosenttia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Taustalla on epävakaa maailmantilanne, kuten koronaviruspandemia ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Ne ovat jarruttaneet myös asuntokauppaa ja saaneet ihmiset lykkäämään suuria hankintojaan. Se on näkynyt asuntokaupan hiljenemisenä, pitkittyneinä myyntiaikoina ja lopulta asuntojen hintojen laskuna.

Kun asuntojen arvonalennuksessa otetaan huomioon inflaatio, TS:n mukaan turkulaisista kerrostaloasunnoista on kuluvan vuosikymmenen aikana kadonnut viidennes. Ansiotasoon verrattuna Turussa asunnot olivat viimeksi yhtä halpoja 1990-luvun lamavuosina.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Asuntojen hintakehitys riippuu pitkälti sijainnista. TS:n selvitys osoittaa, että Turun keskustan alueella asuntojen arvon putoaminen on ollut maltillisempaa. Sen sijaan arvosta on pudonnut eniten kaupungin postinumeroalueilla 20200, 20250, 20300, 20380, 20400, 20540, 20720, 20880, 20900 ja 20960. Näillä postinumeroalueilla sijaitsevat esimerkiksi Patterinhaan, Vasaramäen, Hirvensalon ja Nummen asuinalueet.

Tilanne voi kuulostaa yllättävältä, sillä perinteisesti asuntojen hintojen laskeminen koskettaa etenkin muuttotappioista kärsiviä taantuvia paikkakuntia. Turku ei sovi tähän kategoriaan, sillä sen väkiluku on ollut kasvussa pitkään ja kaupunki on Lounais-Suomen elinkeinoelämän kiistaton keskus.