TS: Näin toimit, jos pankki ei myönnä taloyhtiöllesi remonttilainaa

Yhä useampi syrjäseuduilla sijaitseva taloyhtiö joutuu jättämään välttämättömiä remontteja väliin, kertoo Turun Sanomat.

Ongelman juurisyy on rahan ja rahoituksen puute. Pankit ovat haluttomia myöntämään lainaa taloyhtiöille, jotka sijaitsevat harvaan asutuilla alueilla.

– [Ongelma] koskee erityisesti syrjäseutuja, missä kiinteistöjen vakuusarvot ovat matalammat, ja pankkien on siksi hankalampi lainoittaa kohteita, tiivistää Isännöintiliiton tutkimuspäällikkö Olli Rekonen Turun Sanomille.

Pankin on lainaa myöntäessään tarkastelteva taloyhtiön takaisinmaksukykyä pitkällä, jopa 20 vuoden aikajänteellä. Jos kiinteistö sijaitsee alueella, jossa väkiluku pienenee sekä asukkaat ovat iäkkäämpiä ja pienituloisempia, voi pankki joutua kysymään, mistä taloyhtiö saa tulevaisuudessa asukkaita.

Maahanmuutto tuskin myöskään ratkaisee pulmaa, koska ihmisvirrat painottuvat pääasiassa kasvukeskuksiin.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin mukaan lähes viidenneksellä isännöitsijöistä onkin hallussaan kohteita, joissa putkiremontteja on jäänyt toteutumatta rahoitusvaikeuksien vuoksi. Syrjäseuduilla luku on huimat 36 prosenttia.

Ongelma ei kuitenkaan koske pelkästään syrjäseutuja. Ongelmia voi tulla myös kaupungeissa, jos kiinteistöllä on paljon korjausvelkaa tai se sijaitsee huonomaineisella alueella.

Finanssialan pääekonomisti Veli-Matti Mattila painottaa, että pankit eivät jätä lainaa myöntämättä pahuuttaan. Kun laskentakaavat eivät täsmää, eivät pankit voi yksinkertaisesti myöntää lainaa.

– [Pankeilla] on oma bisnes pyöritettävänään. Ja pankkeja ohjaa myös sääntely sekä ehdot siitä, kenelle rahaa voidaan myöntää, Rekonen linjaa.

Mattila taas kehottaakin taloyhtiöitä keräämään hyvissä ajoin rahaa säästöön mahdollisia korjaustarpeita varten. Jos taloyhtiö sijaitsee taantuvalla alueella, kannattaa myös harkita yhtiön alasajosuunnitelman teettämistä korjaussuunnitelman rinnalle.

Jos yhtiötä ei haluta ajaa alas eikä lainaa saada, jää jäljelle yksi vaihtoehto.

– Niissä yhtiöissä, joissa on vain muutama osakas tai jotka eivät ole muuten luototuskelpoisia, tulisi varautua siihen, että korjauksia rahoitetaan osakkaiden itse ottamilla lainoilla, Mattila päättää.