Traficom ehdottaa veneilyn promillerajan laskua

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laatima selvitys esittää vesiliikenteen promillerajan laskemista 0,5 promilleen. Tällä hetkellä vesiliikenteen promilleraja on 1,0.

Traficom kertoo asiasta tiedotteessa.

Selvityksessä esitetään, että 0,5 promilleraja tulisi asettaa kaikille vesikulkuneuvoille, myös soutuveneille. Seuraamuksena promillerajan ylittämisestä 0,5–1 promillen välillä olisi hallinnollinen liikennevirhemaksu, jollaista on esitetty myös mikroliikkumiseen.

Selvityksessä esitetään myös, että pelastusliivien käyttöpakko tai vähintään mukanapitopakko tulisi laajentaa soutuveneisiin ja kaikkiin veneisiin, kun oleillaan veneen ulkotiloissa.

Traficomin mukaan vesiliikenteen promillerajan laskua on selvitetty useaan otteeseen aikaisemminkin.

– Aiemmat selvitykset ja tutkimukset osoittavat alkoholin olevan merkittävä tekijä vesiliikenneonnettomuuksissa, erityisesti alkoholi on yksi osatekijä pienillä veneillä tapahtuvissa onnettomuuksissa. Pelastusliivien käyttämättömyys on myös keskeinen riskitekijä. Mikäli vesiliikenteen onnettomuuksia halutaan vähentää ja saavuttaa nollavision tavoitteet, on myös alkoholin käyttöön vesillä liikuttaessa puututtava, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

– Vesiliikenteen turvallisuuden parantaminen kohti Liikenneturvallisuusstrategiassa tavoitteeksi asetettua nollaa kuolemaa vuonna 2050 edellyttää toimenpiteitä, Patrakka sanoo.

Vaikka suurin osa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu Traficomin mukaan yli yhden promillen humalassa, promillerajan alentamisen arvioidaan vähentävän myös näitä tapauksia vaikuttamalla veneilykäyttäytymiseen sekä täsmäjuopotteluna tunnistettuun ilmiöön.

Traficom kertoo, että pelastusliivien käytön lisäämisellä voitaisiin tutkimusten mukaan estää merkittävä osa hukkumiskuolemista.