Traaginen ystävänpäivä: Rakastavaisten kaari romahti

Rakastavaisten kaarena tunnettu luonnonmuodostelma Italian Sant’Andrea a Melendugnossa on romahtanut. Enteellisesti romahdus sattui lauantaina, jolloin Suomessa vietettiin ystävänpäivää. Katolisessa maailmassa, kuten Italiassa, 14. helmikuuta on rakastavaisten suojeluspyhimyksen Pyhän Valentinuksen päivä.
Adrianmeren rannikolla Sant’Andrea a Melendugnossa Italian Apuliassa sijaitseva kaari on tunnettu turistinähtävyys, joka on ollut suosittu paikka esimerkiksi kosinnoille. Lauantaina Etelä-Italian yli pyyhkäisi myrsky joka aiheutti rankkasateita ja tulvia – sekä nähtävyyden tuhotutumisen.
Kaari, nykyinen kivikasa, sijaitsee Melendugnon provinssissa. Sen pormestari on The Guardian -lehden mukaan murtunut ja kutsui tapahtunutta tuhoisaksi iskuksi suoraan sydämeen.
– Yksi rannikkomme ja koko Italian kuuluisimmista turistikohteista on kadonnut, pormestari Maurizio Cisternino sanoi.
Paikallisviranomaisten mukaan voimakkaat tuulet, merivirtaukset ja rankkasateet ovat heikentäneet kallion siltamaista rakennetta asteittain, kunnes se lopulta romahti. Kallion eroosio on sinänsä normaalia, mutta maiseman ja mahdollisten matkailutuottojen kannalta vahinko on paikallisille mittava.
Provinssin matkailuneuvos Francesco Stella kuvaili, että tunnelma on kuin hautajaisissa.
Välimerellä syklonit ovat lisääntyneet. Sisiliassa Catanian yliopistossa toimiva ekologian professori Christian Mulder sanoi The Guardianille, että syynä on ilmaston lämpeneminen. Hän muistutti, että vuosi 2025 oli Välimeren seudulla yksi mittaushistorian lämpimimmistä.
– Lämpimämmät meret kuormittavat ilmakehää ja ruokkivat sään ääri-ilmiöitä, Mulder sanoi.
Välimeren syklonit, joita kutsutaan nimellä medicanes, ovat ankaria: tuulen nopeus voi olla jopa 97 kilometriä tunnissa ja aallot saattavat nousta 15-metrisiksi. Etelä-Italiassa on kuuluisan kaaren lisäksi tuhoutunut satamania ja rannikkoalueiden teitä.
Tammikuun lopulla riehunut, Harryksi ristitty sykloni nostatti rankkasateita, jotka repäisivät Sisilian Niscemissa irti kokonaisen rinteen. Näin syntyi neljä kilometriä pitkä rotko. Amerikkalaiskanava CNN:lle Melendugnon pormestari Maurizio Cisterino kertoi, että sykloni Harry oli tammikuussa jo vahingoittanut nyt sortunutta rakastavaisten kaartakin.
– Tiesimme, että tämä tragedia olisi ennen pitkää väistämätön. Emme vain osanneet odottaa että se tapahtui näin pian, Cisterino sanoi sunnuntaina.
– Luonto antaa, luonto ottaa.