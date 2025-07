Torjuntadronet väijyvät 11 kilometrin korkeudessa, näin Venäjän Shahedeja pudotetaan

Ukraina käyttää edullisia torjuntadroneja – halvimmillaan 430 euroa – pudottaakseen Venäjän halpoja, nopeita ja yhä kehittyneempiä Shahed-droneja.

Torjuntadronet voidaan varustaa räjähteellä. Muussa tapauksessa ne pyrkivät vaurioittamaan kohdettaan törmäämällä siihen.

– Ukraina näyttää meille ilmatorjunnan tulevaisuuden, toteaa Henry Jackson Society -ajatushautomon tutkija David Kirichenko X-palvelussa.

Venäjä laukaisee satoja droneja kerralla pyrkien ylikuormittamaan perinteisen ilmapuolustuksen.

– Tässä kaaoksessa vapaaehtoisten rakentamista torjuntadroneista on tullut tärkeä väliaikainen ratkaisu, Kirichenko sanoo.

– Innovaatiot ovat saaneet alkunsa autotalleista.

Hän korostaa, että venäläisten käyttämät ja lisenssillä valmistamat Shahedit (alun perin Iranista lähtöisin) eivät ole enää perusjärjestelmiä.

– Ne käyttävät nyt häiriönkestävää GPS:ää, tekoälyprosessoreita, reaaliaikaista matkaviestinverkkoa ja taaksepäin suunnattuja kameroita väistöliikkeisiin.

– Toukokuussa 2025 20 % Shahedeista pääsi läpi – onnistumisprosentti nelinkertaistui vuoden 2024 alkuun verrattuna.

Ruohojuuritason ryhmien – kuten Wild Hornets – kehittämiä torjuntadroneja otetaan käyttöön joukoittain.

– Jotkut uusimmista malleista voivat nousta 11 kilometrin korkeuteen ja saavuttaa yli 350 km/h nopeuden, Kirichenko kertoo.

Torjuntadronet maksavat vain 430–4 270 euroa, mikä tekee niistä paljon halvempia kuin perinteiset ilmatorjuntaohjukset.

– Ukraina ottaa käyttöön myös kotimaassa valmistettuja autonomisia torjuntadroneja, jotka ovat jo pudottaneet yli 100 venäläistä Shahedia, Kirichenko kertoo.

– Nämä järjestelmät on nyt testattu taisteluissa ja integroitu nopeasti kaikkiin asevoimien puolustushaaroihin.

Vapaaehtoiset ovat vauhdittaneet Ukrainan menestystä.

– Drone-tiimit sopeutuvat nopeasti taistelukentältä saadun palautteen perusteella. Monesti malleja hienosäädetään muutamassa päivässä, minkä jälkeen ne toimitetaan etulinjaan.

— David Kirichenko (@DVKirichenko) July 8, 2025