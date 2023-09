Tor-verkossa toiminut huumepuoti kiinni

Tulli kertoo sulkeneensa yhteistyössä ulkomaisten viranomaisten kanssa Tor-verkossa keväästä 2022 toimineen Piilopuodin verkkopalvelimen ja takavarikoinut sen sisällön.

Salatussa Tor-verkossa on toiminutta sivustoa on käytetty rikollisiin tarkoituksiin, kuten huumausaineiden myymiseen anonymiteetin suojissa. Sivustolla myydyt huumausaineet on salakuljetettu pääsääntöisesti ulkomailta Suomeen.

Esitutkinnan aikana tulli on tehnyt kattavaa yhteistyötä Saksan ja Liettuan viranomaisten, Europolin, Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin ja muiden maiden viranomaistahojen ja Suomen eri poliisiyksiköiden kanssa.

Asiakokonaisuuden esitutkinta on kesken.