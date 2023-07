Toomas Hendrik Ilves: Kuinka paljon voi vaatia valtionpäämieheltä julman sodan keskellä?

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves sanoo haastattelussaan Eesti Päevalehdelle, että jossain määrin Ukraina on nyt lähempänä Nato-jäsenyyttä.

Huippukokouksen myötä Nato ei edellytä jäsenyyttä edeltävän MAP-ohjelman suorittamista. Tosin sitä ei vaadittu Suomelta ja Ruotsiltakaan, mutta Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat joutuneet käymään sen läpi ennen liittymistään vuodesta 2004 lähtien.

– Silti odotukset olivat paljon suuremmat – ei tietenkään liittymisestä heti nyt, mutta kuitenkin sodan lopussa. Tässä on ongelmana se, että [Vladimir] Putin ottaa sen sellaisena signaalina, ettei sotaa kannata lopettaa koskaan.

Ilves myös huomauttaa, että huippukokouksen kommunikeassa oleva lause ”voimme kutsua Ukrainan liittoumaan, kun liittolaiset sen hyväksyvät ja vaatimukset on täytetty” on ongelmallinen.

– Se on ylimielistä maata kohtaan, joka on ainoana vuoden 1945 jälkeen käynyt sotaa venäläisiä vastaan ja sitä jo yhdeksän vuoden ajan. Se, että liittolaisten tulee antaa hyväksyntänsä, on itsestäänselvää. Miksi se pitää erikseen mainita niin kuin ukrainalaiset eivät sitä itse tietäisi?

Samoin Ilves pitää tekopyhän ylimielisenä lausetta, jonka mukaan Nato seuraa Ukrainan menestystä demokratiauudistuksissaan.