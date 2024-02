Toista talvilomaviikkoa vietetään lauhassa säässä

Sää jatkuu alkavalla viikolla lauhana, kertoo Foreca. Lauhasta säästä huolimatta koko maasta löytyi sunnuntaina yhä lunta, ja Kainuussa hanki on paikoin jopa yli metrin korkuinen. Vähiten lunta on lounaassa, missä lunta on paikoin alle viisi senttimetriä.

Maanantaina heikko matalapaine liikkuu kaakkoispuolitse koilliseen. Etelässä ja idässä matalapaineeseen liittyviä lumi-, räntä- ja vesisateita tulee paikoin, ja kuurot voivat ajoittain olla sakeita. Lumi- ja räntäsateita tulee maanantaina paikoin myös Lapissa. Sää viilenee tiistaiksi hieman, mutta sää on päivän aikana suuressa osassa maata poutainen ja pilvinen.

Sää jatkuu viikon mittaan lauhana, ja perjantaina lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa plussan puolella. Viikonloppuna lännestä lähestyy säärintama, jonka mukanaan tuomat sateet leviävät lauantaina ja sunnuntaina lähinnä Lappiin ja maan keskivaiheille.