Toinenkin urheilun supertähti viettänyt joulun Suomessa

Kanadalainen NHL-legenda Chris Pronger vietti joulun Suomessa perheensä kanssa.

Pronger julkaisi viestipalvelu X:ssä kuvan joulunvietosta. Kuvassa hän on tapaamassa perheensä kanssa joulupukkia.

– Hyvää joulua kaikille Suomesta, jääkiekkolegenda kirjoittaa.

Kanadalaisen Prongerin äiti on kotoisin Porista. Hän kertoo X:ssä matkustaneensa Suomeen myös oppiakseen lisää suomalaisista juuristaan.

Pronger on julkaissut lomakuvia X:ssä. Joulupukin tapaamisen lisäksi hän on käynyt perheensä kanssa ainakin koiravaljakkoajelulla ja kokeillut jääkartingia Levillä. Kuvat ovat nähtävissä alla olevissa upotuksissa.

Pronger voitti urallaan yhden Stanley Cupin ja kaksi olympiakultaa. Lisäksi voitti uransa aikana miesten maailmanmestaruuden ja nuorten maailmanmestaruuden. Hän lopetti aktiiviuransa vuonna 2012 saatuaan aivotärähdyksen.

Vuonna 2015 Pronger valittiin NHL:n kunniagallerian jäseneksi.

Myös jalkapallotähti Cristiano Ronaldo vieraili perheensä kanssa Suomessa joulun alla.

Merry Xmas to all from Finland. Santa and his elves have been hard at work to make memories! 🎁 pic.twitter.com/mRvYkZcHy0 — Chris Pronger (@chrispronger) December 25, 2024

Xmas morning on a husky safari! So much fun! pic.twitter.com/WgKfsfigqS — Chris Pronger (@chrispronger) December 25, 2024