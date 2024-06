Toimitusjohtaja: Suomen menetetyn kasvun kurominen kiinni kestää 30 vuotta

– Suomi on menettänyt yli 15 vuotta kasvua. Valitettavasti kestää luultavasti 30 vuotta kiriä kiinni etumatka, jonka esimerkiksi Ruotsi on tänä aikana saavuttanut, Finnveran toimitusjohtajana kesäkuun alussa aloittanut Juuso Heinilä sanoo.

– Nuorten koulutusasteen lasku on saatava kääntymään ylöspäin, samoin yritysten investoinnit ja tuotekehityspanostukset. On varmistettava, että rahoitusympäristö mahdollistaa kaikenkokoisten yritysten kasvun ja vientiyritysten kilpailukyvyn. Kasvun, kansainvälistymisen ja viennin vahvistaminen ovat ainoa tapa saada panostukset takaisin yhteiskunnan hyödyksi, Heinilä jatkaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Hänen mukaansa alkuvuoden lukujen perusteella Finnverassa näkyy nyt, että uusia vientitakuuhakemuksia suuriin vientihankkeisiin on tullut edellisvuotta vähemmän.

– Suomen viennin näkymien parantumiseen kohdistuu suuret odotukset tällä hetkellä. Samaan aikaan kasvua ja uudistumista tarvitaan koko yrityskentässä.

Heinilä toteaa olevan välttämätöntä varmistaa, että mikroyrityksemme pystyvät ottamaan ensimmäisiä kasvunaskelia.

– Pienimmät yritykset onnistuvat usein kaikista radikaaleimmin innovoimaan uusia liiketoimintamalleja ja haastamaan perinteisiä toimijoita. On yhtä tärkeää, että keskikokoiset yritykset pysyvät kasvamaan midcap-kokoluokkaan. Me tarvitsemme selvästi enemmän keskisuuria vientiyrityksiä. Samaan aikaan on välttämätöntä huolehtia siitä, että meidän suurimmat yrityksemme ovat kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla, Heinilä sanoo.

Yritysten TKI-panostusten kasvattamisella on suuri merkitys talouden kasvulle pitkällä aikavälillä. Heinilän mukaan onkin tarkka paikka, miten julkisen sektorin kannattaa tuotekehitys- ja innovaatiorahoitusta ja kohdentaa.

− On erityisen tärkeää huolehtia siitä, että kaikenkokoiset yritykset eri toimialoilla pystyvät kehittämään toimintaansa. Ja että ne yritykset, jotka kehittävät ja innovoivat, saavat tarvitsemansa rahoituksen ja tuen toimintaympäristöltä siihen, että pystyvät kasvamaan ja kansainvälistymään. Tuotekehitys on pitkälti vain kulua siihen asti, että tehdään kauppoja ja viedään niitä kehityksen tuotteita maailmalle. Julkisten TKI-panosten tulisi keskittyä hankkeisiin, joilla on positiivisia ulkoisvaikutuksia ja joiden vaihtoehtoiskustannukset ovat pienimmät, Heinilä toteaa.

Työmarkkinoille tarvitaan lisää joustavuutta

Finnveran tehtävä valtion omistamana rahoittajana on mahdollistaa yritysten alkua, kasvua ja kansainvälistymistä lainoilla ja takauksilla. Myös yrityskauppojen rahoitus on strateginen tehtävä, jotta yritykset löytävät jatkajia toiminnalleen, uudistuvat ja tähtäävät kasvuun.

Heinilän mukaan viime vuosina on panostettu erityisesti siihen, että innovatiiviset, osaamiseen perustuvat liiketoimintamallit saavat rahoitusta. Myös kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille Finnvera hakee aktiivisesti rahoitusratkaisuja.

Heinilä sanoo, että Finnvera tulee uudistumaan toimintaympäristön ja yritysten mukana.

− Meidän on onnistuttava digitalisoimaan toimintamme tavalla, joka tukee meidän asiakkaitamme ja mahdollistaa entistä aktiivisemmat ja laajemmat kumppanuudet myös muiden rahoittajien kanssa.

Toimintaympäristönä Suomella on edelleen vahvuuksia, jotka houkuttelevat tänne yrityksiä ja investointeja myös ulkomailta. Toistaiseksi korkea osaamistaso vielä kantaa, toimintaympäristö on vakaa ja oikeuslaitos yksi maailman luotetuimmista.

Heinilän mukaan kilpailukykyä heikentävät tekijät, kuten työmarkkinoiden jäykkyys ja korkea ansiotuloverotus on tunnistettu.

− Tästä näkökulmasta on varsin ymmärrettävää, että Suomessa on lähdetty tekemään toimenpiteitä, joilla näitä työmarkkinoiden joustoja kasvatetaan. Toivon, että eri osapuolilla on syksyllä malttia toimia työmarkkinoilla rakentavasti ja tulevaisuuteen katsoen, Heinilä painottaa.