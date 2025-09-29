Toimittaja yritettiin värvätä hakkeriksi, houkuttimena osuus lunnasrahoista

Hakkerit lupasivat maksaa toimittajalle osan lunnaista, jos hän antaisi verkkorikollisille pääsyn hänen työlaitteelleen ja tileilleen. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Verkkorikolliset olivat lähestyneet BBC:llä työskentelevää toimittajaa Signal-viestipalvelun välityksellä. Nimimerkillä esiintynyt hakkeri kertoi toimittajalle, että hänelle voitaisiin maksaa 15 prosentin osuus lunnasrahoista. Ainoana ehtona oli se, että toimittaja antaisi pääsyn hänen tietokoneelleen. Sen kautta hakkerit olisivat voineet asentaa tietokoneelle haittaohjelmia, joilla ne olisivat voineet vakoilla ja tunkeutua BBC:n järjestelmiin.

Toimittaja päätti kokeilla, mitä tapahtuu, jos hän esittää olevansa kiinnostunut tarjouksesta. Toimittaja kysyi hakkereilta myös tarkempia tietoja siitä, miten operaatio etenisi. Hakkerit kertoivat, että toimittajan pitäisi luovuttaa kirjautumisessa käytetty kirjautumistiedot sekä turvakoodi heidän tietoonsa. Nämä olivat hakkereiden mukaan myös ehto rahojen maksamiselle.

Sen jälkeen rikolliset hakkerisoisivat mediatalon järjestelmät ja vaatisivat yritykseltä mittavia lunnaita. Hakkerit lupasivat maksaa osan lunnaista toimittajalle. Tässä vaiheessa hakkerit olivat korottaneet tarjousta jo 25 prosenttiin. Keskusteluissa lunnasvaatimuksen suuruudeksi esitettiin yhtä bitcoinia eli noin 96 900 euroa.

Toimittaja jatkoi keskustelua hakkereiden kanssa. Hän ei luovuttanut kirjautumistietojaan eikä paljastanut hakkereille, ettei ole todellisuudessa suostumassa tarjoukseen. Toimittaja kuitenkin jatkoi keskustelua, sillä hän halusi saada lisätietoa siitä, ketkä viestien taustalla ovat.

Keskustelu hakkereiden kanssa jatkui kolmen päivän ajan. Sen jälkeen hakkereiden kärsivällisyys alkoi loppua ja he yrittivät painostaa toimittajaa suostumaan tarjoukseen. Tässä vaiheessa myös lupaukset lunnaista kasvoivat. Verkkorikolliset kysyivät toimittajalta, eikö häntä kiinnostaisi elämä Bahamasaarilla ja niin rikkaana, ettei hänen tarvitsisi enää ikinä tehdä töitä.

Pian toimittaja havahtui myös tilanteeseen, jossa hänen työpuhelimensa näytölle ilmestyi jatkuvasti ilmoituksia. Niissä toimittajaa pyydettiin vahvistamaan se, että hänen tilinsä salasanaa yritettiin nollata. Ilmoituksia tuli jatkuvasti, minkä vuoksi työpuhelin oli hetkellisesti käyttökelvoton.

Jos toimittaja olisi epähuomiossa hyväksynyt nollauspyynnön, hänen tilinsä olisi voinut päätyä rikollisten haltuun. Hakkerointiyritykset epäonnistuivat ja lopulta rikolliset jättivät toimittajan rauhaan. BBC:n tietoturvaosasto myös varmisti, ettei mediatalon tietoturva ollut missään vaiheessa vaarantunut.

Asiaan osallinen BBC:n toimittaja huomauttaa myös, ettei hänellä olisi ollut pääsyä BBC:n tietojärjestelmiin, joihin hakkerit olisivat halunneet tunkeutua. Hän kuitenkin pitää tapausta kammottavana esimerkkinä siitä, kuinka taitavasti verkkohuijauksia pystytään nykyään tekemään.

Koska toimittaja ei koskaan luovuttanut tietojaan hakkereille, jäi epäselväksi, olisivatko hakkerit maksaneet lupaamiaan korvauksia. Todennäköisesti eivät, sillä kyse oli verkkorikollisten huijausyrityksestä.