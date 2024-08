”Todellista kaaosta” – Israelissa valmistellaan bunkkereita

Israelissa varaudutaan parhaillaan Iranin ja sen tukemien aseellisten ryhmittymien odotettuun hyökkäykseen. Yhdysvaltain aiemman arvion perusteella kostoisku Hizbollah- ja Hamas-johtajien salamurhista voi alkaa minä hetkenä hyvänsä.

Iranin huhtikuussa toteuttama ohjus- ja lennokkihyökkäys pystyttiin torjumaan lähes kokonaan liittolaismaiden tuella. Tällä kertaa huolena on, että Libanonin eteläosissa toimivan Hizbollahin arsenaalin tuella tuhansien rakettien sekä ballististen ja risteilyohjusten hyökkäys voisi ylikuormittaa torjuntajärjestelmät.

Siviilien suojana on laaja maanalaisten suojarakennusten verkosto, josta osa on rakennettu puoli vuosisataa sitten. Ne kestävät suurimman osan perinteisistä ohjusiskuista.

Wall Street Journal -lehden mukaan Israelissa ei ole toistaiseksi rajoitettu julkisia kokoontumisia eikä edes avattu kaikkia väestönsuojia. Niiden rakentaminen aloitettiin 1970-luvulla, mutta pommisuojat tehtiin pakollisiksi uusiin rakennuksiin vasta 1990-luvun alussa. Taustalla oli ensimmäinen Persianlahden sota, jonka yhteydessä Irakin diktaattori Saddam Hussein hyökkäsi Tel Avivia, Haifaa ja muita kaupunkeja vastaan kymmenillä Scud-ohjuksilla.

Nykyisin noin 65 prosentilla israelilaisista on oma tai yhteiskäyttöinen pommisuoja asuinrakennuksessaan. Kaupungeissa on lisäksi suurempia julkisia väestönsuojia. Asunnoissa sijaitsevista suojahuoneista on usein tehty lasten makuuhuoneita.

Israelin viranomaisten mukaan bunkkerit toimivat myös Iranin arsenaalia vastaan, koska ne suunniteltiin kestämään Scud-ohjusten räjähdyksiä. Väestönsuojissa olevat ihmiset ovat turvassa, vaikka muu rakennus romahtaisi.

Tel Avivissa asuvilla on noin 60 sekuntia aikaa siirtyä suojaan kuultuaan ilmahälytyssireenin. Viimeaikaisten rakettihyökkäysten kohdalla Gazan ja Libanonin rajan lähellä reagointiaikaa on vain kymmenen sekuntia. Tel Avivissa asuva 39-vuotias ohjelmoija Ofer Shabtay sanoo tuntevansa olonsa turvalliseksi, vaikka maata voi uhata laaja ohjus- ja lennokkihyökkäys.

– Voimme nähdä todellista kaaosta, Shabtay sanoo.