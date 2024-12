”Todellisiin vastatoimiin, jotka tuottavat tuskaa”

Kuvio, jossa Itämerellä liikennöivät venäläis- ja kiinalaisalukset hidastavat ”vahingossa” vauhtiaan ylittäessään Nato-maiden vedenalaista energia- ja tietoliikenneinfrastruktuuria, joka sitten vahingoittuu ”vahingossa”, ei voi jatkua, Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kalev Stoicescu toteaa tapaninpäivänä julkaisemassaan Facebook-päivityksessä.

Stoicescun kannanotto liittyy joulupäivänä tapahtuneeseen Suomen ja Viron välisen Estlink 2 -kaapelin vaurioitumiseen, jonka aiheuttajaksi epäillään Cookin saarivaltion lipun alla liikennöivää Eagle S -öljytankkeria. Aluksen on raportoitu kuuluvan Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon.

Hän luonnehtii vedenalaiseen infraan kohdistuvia iskuja hybridisodankäynnin muodoksi, joka on yleistymässä ja muuttumassa rutiiniksi. Niihin vastaaminen on ollut alkuvaiheessa vaikeaa tekijöiden tunnistamiseen ja tapahtumien luotettavaan todentamiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Niinpä epäilyksenalaisten alusten on sallittu jatkaa matkaansa.

– Ei ole kaukaa haettua ehdottaa, että kaikki venäläiset ja kiinalaiset alukset Itämerellä ja luultavasti myös Pohjanmerellä on asetettava jatkuvaan erityistarkkailuun. Näille maille on annettava varoitus, ja jos ne vielä iskevät merenalaiseen infrastruktuuriin, on ryhdyttävä todellisiin vastatoimiin, jotka tuottavat niille tuskaa, diplomaatti- ja tutkijataustainen Stoicescu sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että ilmeisen epäilyttävät alukset kyetään pysäyttämään mahdollisimman nopeasti ja saattamaan sotilasvalvonnassa Nato-maiden satamiin, joissa niiden on odotettava, kunnes tapaukset on selvitetty. Alusten omistajat on hänen mukaansa asetettava korvausvastuuseen sekä aiheuttamistaan vahingoista että niiden korjaamisesta.

Aluksilta, joiden on todettu syyllistyneen rikkomuksiin, olisi evättävä jatkossa pääsy Itämerelle, eikä niille saisi tarjota palveluita missään eurooppalaisissa satamissa, hän esittää.

Ennen valintaansa kansanedustajaksi Kalev Stoicescu on toiminut muun muassa Viron suurlähettiläänä Yhdysvalloissa ja Etyjissä sekä tutkijana Tallinnan kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:ssä.