Timo Soini: Oli syvän inhimillistä ajatella, että voimme vaikuttaa Venäjään

Entinen ulkoministeri Timo Soini uskoo, että Suomen tapaa hoitaa Venäjä-suhteita tasavallan presidentti Sauli Niinistön kaudella tullaan arvioimaan kriittisemmin lähitulevaisuudessa.

– Nyt on vähän liian aikaista siihen. Kyllä Niinistöön pätee sama kuin kaikkiin Suomen presidentteihin. He halusivat tähän päivään mennessä kiinnittää Venäjään paljon huomiota. Se näkyy [Mauno] Koivistossa ja [Tarja] Halosessa, [Urho] Kekkosesta puhumattakaan, Timo Soini sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’n haastattelussa.

– Tavallaan Venäjä on ollut niin iso ja merkittävä asia, että on ajateltu, että on parempi tuntea se piru kuin olla tuntematta, Soini jatkaa.

Ex-ulkoministeri huomauttaa presidentti Vladimir Putinin ajattelun muuttuneen 2000-luvun alun jälkeen. Tämä oli selvää jo Münchenin konferenssin aikaan vuonna 2007. Georgian sota käytiin vuonna 2008 ja Krimin niemimaa miehitettiin laittomasti vuonna 2014.

– Ainakin siitä eteenpäin on täytynyt ymmärtää, että mihin suuntaan ollaan menossa, Timo Soini toteaa.

Itäisen rajanaapurin kanssa oli vuosien varrella runsaasti kauppaa, yhteistyötä ja investointeja sekä pitkäaikaisia henkilösuhteita.

– On syvän inhimillisesti ymmärrettävää ajatella, että me voimme vaikuttaa Venäjään. Mutta ei Venäjään voi vaikuttaa, Venäjä on Venäjä, se katsoo intressejään eikä ystäviään. Ei heillä ole mitään sitä vastaan, että olet hyvä kaveri, mutta kyllä sieltä se kova nasaali tulee sitten kun käydään neuvotteluita, Timo Soini toteaa.

Hän kertoi käytännön esimerkin Syyrian sisällissotaan liittyen. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli sanonut suoraan muun muassa Ruotsin ja Itävallan ulkoministereille, ettei heidän kanssaan keskusteltaisi Syyriasta. Soinin kanssa hän suostui puhumaan, koska suhteet Suomeen olivat hyvät.

– Mutta täysin kiviseinäkiisto oli kaikkeen kaasun käyttöön ja myrkkyjen käyttöön, ei sieltä mitään rakentavaa vastausta tullut. Ja tämä on se iso kuvio etenkin Krimin jälkeen, Soini sanoo.

Sanna Ukkola Show: Oliko Sauli Niinistö ankara itkettäjä vai lempeä maan isä? (VU 29.2.2024)