Timo Heinonen: Venäjä on roistovaltio muuallakin kuin sodassaan

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen toteaa blogissaan, ettei raakalaismainen, siviilikohteita pommittava ja sotarikoksia tekevä Venäjä ole noudattanut alkeellisimpiakaan sodan sääntöjä ja syyllistynyt julmuuksiin, joilla ei ole mitään rajaa. Sen järjettömyydet eivät myöskään ole jääneet sotakentille, Heinonen huomauttaa.

– Maa on valinnut tapansa myös kaikessa muussa. Näyttääkin siltä, että kaikkia yhteisiä sääntöjä rikkovan maan ainoat ystävät ovat enää Pohjois-Korea ja Kiina, hän toteaa.

– Pitkään Venäjää jollain tavalla omista tarkoitusperistään ehkä ymmärtäneetkin tai jollain tavalla hiljaa olleetkin muut maat ovat pikku hiljaa ymmärtäneet mitä (Vladimir) Putin tekee ja miksi. Näyttää siltä, että tällaisten esimerkiksi äänestyksistä pidättäytyneiden maidenkin riveissä silmät aukeavat pikku hiljaa. Hyvä niin. Pahuudelle ei saa antaa edes hiljaista hyväksyntää.

Heinonen nostaa esiin Venäjällä toimineiden yhtiöiden omaisuuden ryöstämisen. Esimerkiksi Fortumin omaisuus otettiin haltuun Putinin asetuksella ennen kuin se itse ehti vetäytyä Venäjältä.

– Venäjän tekemien toimien jälkeen Fortumista todettiin, että Venäjän toimet rikkovat räikeästi kansainvälistä lakia ja myös kansainvälistä investointisuojaa. Fortum ilmoitti hakevansa Venäjältä miljardien eurojen vahingonkorvauksia. Mutta se on turhaa. Ei Putinin Venäjä mitään maksa eikä mitään kunnioita, kokoomusedustaja toteaa.

Heinonen huomauttaa, että vaikka Venäjä väitti haltuunottojen olevan väliaikaisia, niin nyt omistusten nimeksi on muutettu Forward Energo.

– Näyttää selvältä, että Fortumin miljardiomaisuus Venäjällä on ryöstetty. Mielenkiintoista nähdä kenen oligarkin omaisuudeksi ne lopulta päätyvät, hän kirjoittaa.

Heinonen kysyy, kauanko länsimaat aikovat katsella Putinin Venäjän toimintaa. Siihen liittyen hän pohtiikin, olisiko aika käyttää venäläisiltä takavarikoituja varoja Ukrainan auttamiseksi.

– Venäjältähän on takavarikoitu satoja miljardeja. Yksin Venäjän valtion varoja on jäädytettynä arviolta noin 300 miljardia euroa ja lisäksi oligarkkien omaisuutta on takavarikoituna arvioiden mukaan noin 53 miljardin euron edestä. Länsi haluaa luonnollisesti kunnioittaa kansainvälisiä sääntöjä. Näiden varojen käyttäminen esimerkiksi Ukrainan auttamiseksi edellyttäisi nyt päätöstä kansainväliseltä tuomioistuimelta. Kysyä voikin, että olisiko sellaisen päätöksen aika jo nyt.