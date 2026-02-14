Timo Heinonen: Olympiakomitean toiminta jää historiaan häpeätahrana

Kansainvälisen olympiakomitean toiminta Milano-Cortinan talviolympialaisissa tulee jäämän historiaan häpeätahrana, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen blogissaan.

Komitean puheenjohtaja Kirsty Coventry sulki kuluneella viikolla ukrainalaisen skeleton-kelkkailija Vladyslav Heraskevytšin ulos kisoista sen jälkeen, kun tämä oli käyttänyt kypärää, jossa oli kuvattu 24 kuolleen urheilijan ja valmentajan kuvat.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Urheilijoiden, jotka eivät päässeet Milano-Cortinan eikä muihinkaan kisoihin toteuttamaan unelmiaan, sillä he ovat kaikki kuolleet Venäjän hyökkäyssodan aikana puolustaessaan oman isänmaansa vapautta ja maansa unelmia, Heinonen huomauttaa.

Coventry sanoi, että olympialaisten sääntöjen mukaan urheilijat eivät saa ilmaista poliittisia näkemyksiään kilpailusuorituksissaan, olympiakylässä tai virallisissa seremonioissa. Tätä väitettä Heinonen ei purematta niele.

– Sellainenko nyt kuolleiden ystävien ja urheilijoiden kuvien laittaminen kypärään oli? Ei. Kaikkea muuta, Heinonen sanoo.

Tilanteesta tekee Heinosen mukaan entistä häpeällisemmän se, että samaan aikaan italialainen lumilautailija Roland Fischnaller sai seurauksetta asettaa kypäräänsä Venäjän lipun. Venäjän liput on virallisesti kielletty olympialaisissa.

Kokoomusedustaja vertaakin koko tapausta vuoden 1968 Mexico Cityn olympialaisiin, jossa rotusortoa pystyyn nostetulla nyrkillä vastustaneet yhdysvaltalaisurheilijat suljettiin ulos joukkueesta silloisen puheenjohtajan Avery Brundagen vaatimuksesta.

– Tommy Smithin ja John Carlosin 200 metrin kisan palkintokorokkeella nyrkissä ylös nostamat kädet maan rotusortoa vastaan jäivät historiaan ja hyllytyspäätös olympiahistorian häpeätahraksi, Heinonen kertaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Heinonen muistuttaa, että lähes 650 urheilijaa ja valmentajaa on menettänyt henkensä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Heidän lisäkseen on kuollut satojatuhansia miehiä, naisia ja lapsia.

Heraskevytš suljettiinkin Heinosen mukaan kisoista ulos oikeiden ja tärkeimpien arvojen sekä periksiantamattomuuden takia.

– Toivottavasti joku taho palkitsee vielä tästä rohkeudestaan ja periksiantamattomuudestaan Vladyslav Heraskevytšin. Toki se paras kiitos tälle työlle olisi se tulitauko ja rauha. Ukrainan vapaus ja itsenäinen tulevaisuus, Heinonen linjaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tältä osin Heinosen toive onneksi toteutui – Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi palkitsi perjantaina atleetin Vapauden ritarikunnan kunniamerkillä. Zelenskyi painotti, että Heraskevytš toimi oikein ja sai ihmiset toimimaan Ukrainan puolesta.

Lopuksi Heinonen esittää huolensa kisoihin liittyen.

– Pahaa pelkään, että Kansainvälinen olympiakomitea pian antaa myös [Vladimir] Putinin Venäjän ja Valko-Venäjänkin palata olympialaisiin ja kansainvälisiin kisoihin, hän pohtii.