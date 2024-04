Timo Heinonen itärajasta: Lailla alkaa olla todenteolla kiire

Valkovenäläinen oppositiomedia Nexta on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, kuinka joukko aggressiivisia siirtolaisia yrittää päästä Puolaan Valko-Venäjän kautta. Videolla on nähtävissä, kuinka puolalaiset rajavartijat estävät joukon pääsyn rajan yli. Tallenne on katsottavissa artikkelin lopussa.

Videota kommentoi myös kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

– Tässä tapahtumia Puolan rajalta. Seuraavana meidän itärajalla? Rajan poikkeuslakia tulee nyt kiirehtiä ja saattaa se äärimmäisen nopeasti voimaan, Heinonen kirjoittaa.

Heinosen mukaan Puolan tilanne näyttää sen, mihin pitää varautua ja millaisin keinoin.

Eilen keskiviikkona pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapasi kaikkien eduskuntapuolueiden johtoa liittyen itärajan poikkeuslakiin.

– Lailla alkaa olla todenteolla kiire ja huolestuneena olen seurannut nyt julkisuuteen tulleita viestejä, että kaikki eduskuntapuolueemme ei enää haluaisikaan kaikin keinoin estää Venäjän hybridihyökkäystä Suomeen?, Heinonen kirjoittaa verkkosivujensa blogissa.

Nykyinen raja-asemien sulku ei Heinosen mukaan hyökkäystä pidättele, kun lumet sulavat ja jos Vladimir Putin haluaa masinointiaan jatkaa.

– Ja haluaahan hän – jos ei heti, niin yllättäen. Sinisilmäisyyteen ja hyväuskoisuuteen ei kannattaisi nyt kenenkään sortua. Vastuut tässä ovat suuret, Heinonen päättää.