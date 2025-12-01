Timo Heinonen: Itärajan avaamiselle ei ole mitään edellytyksiä

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen muistuttaa blogissaan, että uhka-arvio itärajan tilanteesta ei ole muuttunut, eikä rajan avaamiselle ole tällä hetkellä mitään edellytyksiä edes yksittäisen rajanylityspaikan suhteen.

Heinonen viittaa Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajan Jaakko Ollin aiemmin Iltalehdelle antamaan arvioon, jonka mukaan uhka-arvio itärajan tilanteesta on pysynyt ennallaan. Komentajan mukaan Venäjä aloittaisi jälleen kolmansien maiden kansalaisten ohjaamisen Suomeen, jos yksikin rajanylityspaikka itärajalle avattaisiin ja tilannetta kuvataan ennakoimattomaksi.

– Tilanne on tietenkin ikävä heille, joilla on sukulaisia Venäjän puolella, mutta täysin ymmärrettävää, että maamme turvallisuus ja koskemattomuuden varmistaminen on tässäkin hetkessä kaikkein tärkeintä, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Itärajan turvallisuutta vahvistetaan nyt määrätietoisesti eri toimin: esimerkiksi uutta raja-aitaa on valmiina nyt noin 120 kilometriä ja noin 200 kilometrin raja-aidan pitäisi olla valmis ensi vuoden lopulla. Tällöin yli 1300 kilometrin itärajasta on aidattuna kriittisimmät kohdat niin Kaakkois-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa.

Itärajan valvontaan on kehitetty myös uusia ratkaisuja; itärajaa pystytään tulevaisuudessa valvomaan esimerkiksi satelliiteilla.

Heinonen nostaa blogissaan esiin rakenteilla olevan raja-aidan teknologian turvallisuuden.

– On äärimmäisen tärkeää varmistaa, ettei esimerkiksi aidan led-valotekniikka synnytä Kiina-riippuvuutta tai avaa mahdollisuuksia muuhunkaan. Tähän löytyy ratkaisuja myös jo kotimaasta ja on äärimmäisen tärkeää varmistaa, ettei turvallisuus pääse vaarantumaan myös uuden teknologian kautta, kansanedustaja muistuttaa.