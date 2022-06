Tilanne Kaliningradissa kärjistyy – Venäjä lupaa puolustavansa ”kansallisia etujaan”

Venäjän ulkoministeriö kutsui Liettuan Moskovan-suurlähetystön asiainhoitajan Virginija Umbrasienen kuultavaksi. Moskova syyttää, että Liettua on yksipuolisesti ja ”laaja-alaisesti” sulkenut kauttakulkuliikenteen Venäjälle kuuluvan Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevalle Kaliningradin alueelle.

Venäjän ulkoministeriön sivuilla julkaiseman lausunnon mukaan maa ”protestoi voimakkaasti Vilnan ilman ennakkoilmoitusta asettamaa kauttakulkuliikenteen laaja-alaista kieltoa”. Venäjä pitää Liettuan toimintaa ”provokatiivisena” ja katsoo maan rikkovan ”kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita”, kuten Venäjän ja Euroopan unionin kauttakulkuliikennettä koskevaa yhteislausuntoa vuodelta 2002. Moskova katsoo Liettuan toimivan avoimen vihamielisesti.

– Näin ollen, jos kauttakulkuliikennettä ei täydessä laajuudessaan palauteta Liettuan ja Venäjän välille, varaa Venäjä itsellään oikeuden suojella kansallisia etujaan, uhataan lausunnossa.

Venäjän presidentin puhemiehen Dmitri Peskovin mukaan Liettuan ”päätös on poikkeuksellinen” ja ”rikkomus kaikkea vastaan”. Peskovin mukaan tilanne on ”enemmän kuin vakava”, kertoo The Guardian.

Liettua sulki teräksen ja rautamalmin kauttakulkuliikenteen Venäjälle kuuluvan Kaliningradin alueelle. Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis huomautti, että Venäjä levittää valheellisia väittämiä. Liettuan rautatieyhtiö katkaisi ainoastaan teräksestä ja rautamalmista tehtyjen tuotteiden viennin, kuten EU:n asettamat talouspakotteet vaativat.

Euroopan unioni on kieltänyt viemästä jäsenmaidensa kautta Venäjälle metalleja, rakennusmateriaaleja ja hiiltä. Teräksen vientikielto tuli voimaan 17. kesäkuuta.

– Mielestäni tässä on kyse, ei ensimmäistä kertaa, venäläisviranomaisten levittämästä hieman väärästä tiedosta, mutta olen hyvilläni, että meillä on nyt mahdollisuus selventää tätä. Tässä vaiheessa noin puolet Liettuan kautta Kaliningradiin vietävästä tavarasta on pakotelistalla, mutta tämä ei suinkaan tarkoita, että kaikki kauttakulkuliikenne on nyt pakotteiden alaista, sanoi Landsbergis.

Venäjä levitti aiemmin viikonloppuna Kaliningradin alueella väitteitä, joiden mukaan Liettua on sulkemassa maiden välisen rajan kauttakulkuliikenteeltä kokonaan. Tämä johti paikallisten paniikkiostoihin alueella, mistä on julkaistu videoitakin.