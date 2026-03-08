Verkkouutiset

Tiistaista luvassa vuoden tähän asti lämpimin päivä

Lämpötila voi parhaimmillaan nousta yli kymmenen asteen.
Tiistaista ennustetaan vuoden tähän asti lämpimintä päivää. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Viikko alkaa maanantaina viileissä merkeissä, mutta jo tiistaina Suomen yli liikkuu lämpimän ilmamassan kieleke. Forecan mukaan tiistaista onkin luvassa vuoden toistaiseksi lämpimin päivä. Lämpötila voi tuolloin nousta enimmillään jopa 11 asteeseen. Tiistain korkeimmat lämpötilat osuvat todennäköisesti Varsinais-Suomen sisämaahan, Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaan eteläosaan.

Muuten maan etelä- ja keskiosassa lämpötila liikkuu tiistaipäivänä 2-5 asteessa, pohjoisessa taas -1…+5 asteen haarukassa. Keskiviikkona pilvisyys lisääntyy, ja loppuviikolla lounainen ilmavirtaus voimistuu maassa. Sää on kuitenkin poutaista suuressa osassa Suomea. Viikonloppuna laaja-alaiset sateet ovat mahdollisia.

Keskiviikosta alkaen loppuviikon lämpötilat pysyttelevät lähinnä 1–7 asteessa.

