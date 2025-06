Tietovuoto paljasti kriittisiä heikkouksia Venäjän elektronisesta sodankäynnistä

Venäjän vapaaehtoisjoukot RDK sanoo saaneensa käsiinsä kymmenien gigatavujen edestä dataa Venäjän strategisen elektronisen sodankäynnin järjestelmistä.

Asiasta kertoo brittiläinen sotahistorioitsija Chris Owen viestipalvelu X:ssä. Hän kirjoittaa RDK:n hakkeroimien tietojen paljastaneen, että hyökkääjän elektronisen sodankäynnin järjestelmät ovat täynnä heikkouksia ja haavoittuvuuksia.

Owenin mukaan RDK sai haltuunsa teknisiä dokumentteja, asennusohjeita, piirustuksia, testiraportteja, toiminnallista tietoa ja järjestelmään liittyvää kirjeenvaihtoa.

Venäjän vapaaehtoisjoukkojen komentaja sanoo, että asiakirjoista selviää hyvin yksityiskohtaisia tietoja asejärjestelmien toimintalogiikasta, ja rakenteesta. Yksikön kerrotaan onnistuneen jäljittämään järjestelmien tuotantoketju yksittäisen alihankkijan tarkkuudella.

RDK:n komentajan mukaan yksiköllä on tiedossa jopa järjestelmän suunnittelijoiden nimet.

Yksikön mukaan asiakirjat muun muassa paljastavat, että arktiseen meriympäristöön kehitetty laivojen viestintäjärjestelmien häirintälaite ei kestä tuulta, kylmyyttä ja jäätymistä.

Myös maalla käytettävissä elektronisen sodankäynnin järjestelmissä on yksikön mukaan puutteita. Owen kertoo, että signaalien käsittelyyn, tulkintaan ja muiden järjestelmien ohjaamiseen tarkoitettu laitteisto on RDK:n mukaan osoittautunut olosuhteita huonosti kestäväksi.

– Sen kerrotaan olevan erittäin herkkä säälle ja tärinälle, vaativan monimutkaisia asetuksia ja vakaan virtalähteen. Järjestelmä ei kestä hyvin taistelutilanteita, Owen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Owen kertoo RDK:n paljastaneen, että Venäjän käyttää kiinalaisia siviilisatelliitteja omien järjestelmiensä kalibrointiin.

– Hakkeroidut asiakirjat paljastavat myös, että Venäjä hyödyntää Kiinan satelliitteja ilmeisesti Kiinan tietämättä.

– Venäjä on investoinut voimakkaasti elektronisen sodankäynnin järjestelmiinsä kompensoidakseen satelliittien puutetta verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Vuoto on todennäköisesti merkittävä takaisku, koska se mahdollistaa Ukrainan länsimaisille kumppaneille vastatoimenpiteiden kehittämisen, Owen kirjoittaa.

RDK:n komentajan mukaan Venäjän elektronisen sodankäynnin järjestelmät operoivat kestokykynsä rajoilla.

1/ Tens of gigabytes of secret data on Russia's strategic electronic warfare systems has been hacked by the pro-Ukrainian Russian Volunteer Corps (RDK). They say that Russia's EW shield is "not just fragile – it's full of holes" due to multiple flaws and vulnerabilities. ⬇️ pic.twitter.com/nw8n9Zp5tc

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 30, 2025