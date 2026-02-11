Tieliikenteen kuolemat alimmillaan 2000-luvulla – nuorissa huolestuttava käänne

Kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien määrä laski viime vuonna 2000-luvun matalimmalle tasolle, mutta nuorten alle 25-vuotiaiden matkustajien kuolemat nousivat huolestuttavasti, ilmenee Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ennakkoraportista.

Vuonna 2025 tutkijalautakunnille tuli tutkittavaksi 174 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa menehtyi 189 henkilöä. Heistä 148 kuoli moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa.

Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuolleista 82 prosenttia oli kuljettajia ja 18 prosenttia matkustajia. Kuolleista matkustajista 63 prosenttia (17 henkilöä) oli alle 25-vuotiaita, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat 15–24-vuotiaita. Nuoria matkustajia kuoli 11 enemmän kuin vuonna 2024.

– Nuorten liikkuminen on usein porukassa tapahtuvaa ajanvietettä. Kun kyydissä on useita nuoria, myös riskit kasautuvat. Nuorten ajoturvallisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota, OTIn liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola sanoo tiedotteessa.

– Kehitys kertoo pitkäjänteisen liikenneturvallisuustyön vaikutuksista, mutta nuorten matkustajien tilanne muistuttaa, että riskit eivät ole kadonneet, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari toteaa tiedotteessa.

Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuolleista valtaosa (123) menehtyi henkilö- tai pakettiautoissa. Moottoripyöräilijöitä kuoli 17. Useimmat uhrit olivat pääaiheuttajan ajoneuvossa, vastapuolen ajoneuvoissa menehtyi 10 henkilöä.

Ikäluokittain tarkasteltuna kaikkien muiden kuljettajaikäryhmien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä laski, paitsi vanhempien työikäisten eli 45–64-vuotiaiden aiheuttamien onnettomuuksien määrä kasvoi hieman.

Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista 45 eli hieman yli kolmasosa tapahtui kesäkuukausina kesä–elokuussa. Onnettomuuksista neljännes tapahtui perjantain kello 18 ja sunnuntain kello 06 välillä. Kesäaika korostui erityisesti nuorten aiheuttamissa onnettomuuksissa.

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa menehtyi 38 ihmistä (2024: 39). Heistä 21 oli jalankulkijoita ja 17 polkupyöräilijöitä. Valtaosa menehtyneistä oli yli 65-vuotiaita.

– Jalankulkuonnettomuuksia tapahtui viime vuonna kolme enemmän ja polkupyöräonnettomuuksia neljä vähemmän kuin edellisvuonna. Näissä kulkutavoissa ei viime vuosina ole näkynyt selkeää myönteistä trendiä, Sihvola summaa.

Alle 25-vuotiaita oli kuolleista jalankulkijoista kolme ja pyöräilijöistä yksi. Lisäksi tieliikenteessä menehtyi kaksi kevyellä sähköajoneuvolla liikkunutta nuorta. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa kuolleiden 45–64-vuotiaiden määrä kasvoi seitsemällä edellisvuoteen verrattuna.